Caos en la México-Puebla: AMLO advierte a campesinos que no habrá acuerdo si mantienen bloqueo

AMLO advierte a campesinos que no habrá acuerdo si mantienen bloqueo en la México-Puebla.

A pesar de que los bloqueos en la autopista México-Puebla ya cumplieron 24 horas en ambos sentidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió este miércoles 7 de agosto un mensaje a los manifestantes de Santa Rita Tlahuapan para decirles que “se pueden quedar ahí todo el tiempo” si no levantan el bloqueo.

“Nadamás que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores, nadamás que así no hay ningún acuerdo, se pueden quedar ahí todo el tiempo”, amagó el presidente durante su conferencia mañanera.

López Obrador explicó que el conflicto con los pobladores no es actual, ya que exigen, desde hace 60 años, la indemnización de las tierras que les fueron expropiadas para la construcción de dicha autopista. “Ahí están haciendo un reclamo de que no se pagó un derecho de vía de hace décadas”, dijo.

Ante esto, AMLO culpó a un abogado, sin decir el nombre, de estar manipulando y organizando a los habitantes para bloquear la México-Puebla: “Ahí está un abogado detrás, quizá queriendo sacar raja, de estos abogados muy oportunistas (...) No vamos a estar encubriendo a nadie”.

Por esta razón, le pidió a los campesinos que no se dejen manipular y reabran la vialidad porque están afectando a miles de ciudadanos: “Están perjudicando mucha gente al tener tapada la carretera y que no se dejen manipular y engañar por este abogado que va a sacar, piensa él, provecho personal”.

Incluso, acusó que esta persona quiere perjudicar a su Gobierno porque ya se está terminando su mandato, por ello, señaló que “lo que es justo se atiende de inmediato, lo que es tranza no”.

“Piensa él que ahora es el momento, pues no, porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie”, finalizó.

Bloqueo en la México-Puebla: ¿Cuáles son las alternativas viales?

Aún el tráfico vehicular en la autopista México-Puebla se encuentra completamente bloqueada en ambos sentidos, por esta razón, acá te contamos qué alternativas viales tomar.

Por los bloqueos, se mantiene como vía alterna la autopista Siglo XXI. Además, las personas que se dirija de Puebla a la Ciudad de México, deben tomar hacia Atlixco hasta Jantetelco y posteriormente ingresar a la primera vialidad referida, pasando por Cuautla de Morelos, Tepoztlán y Tres Marías, para incorporarte a la autopista Cuernavaca-CDMX, de ahí el camino lleva directo a la entrada por el sureste de la capital del país.

Otra ruta para poder llegar a la CDMX desde Puebla es tomar el camino que comienza desde la Central de Abastos, por la vía corta a Santa Ana Chiautempan. La también conocida como carretera federal 121, atraviesa parte de Tlaxcala, que era la ruta que se tomaba para llegar a Hidalgo y CDMX, desde el municipio poblano, antes de la creación del Arco Norte.

Con información de Erick Almanza