Autopista México-Puebla suma más de 20 horas bloqueada en ambos sentidos: ¿Qué alternativas hay?

¡Sal con tiempo de casa! Este miércoles 7 de agosto continúa el bloqueo en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 70, donde pobladores de Santa Rita Tlahuapan exigen la indemnización de las tierras que les fueron expropiadas para la construcción de esta vialidad.

A más de 20 horas del bloqueo iniciado por los protestantes, la manifestación se mantiene a pesar del diálogo entablado con las autoridades, ya que los campesinos han señalado que no liberarán la carretera hasta que tengan en firma las fechas de pago del dinero que se les adeuda.

Además, lo inconformes recalcaron que han sido muy pacientes con el tema y el Gobierno sólo ha hecho promesas para dilatar la resolución, sin llegar a nada. Incluso, acusaron que en la primera quincena de julio se les prometió resolver el problema cuando también habían cerrado la vialidad; sin embargo, hasta la fecha continúan con el mismo problema.

Por esta razón, el tráfico vehicular en la autopista México-Puebla se encuentra completamente bloqueada en ambos sentidos.

Bloqueo en la México-Puebla: ¿Cuáles son las alternativas para llegar a CDMX?

Por los bloqueos en la autopista México-Puebla, se mantiene como vía alterna la autopista Siglo XXI. Además, las personas que se dirijan de Puebla a la Ciudad de México, deben tomar hacia Atlixco hasta Jantetelco y posteriormente ingresar a la primera vialidad referida, pasando por Cuautla de Morelos, Tepoztlán y Tres Marías, para incorporarte a la autopista Cuernavaca-CDMX, de ahí el camino lleva directo a la entrada por el sureste de la capital del país.

Otra ruta para llegar a la CDMX desde Puebla es tomar el camino que comienza desde la Central de Abastos, por la vía corta a Santa Ana Chiautempan. También es una alternativa la carretera federal 121, que atraviesa parte de Tlaxcala, incluso era la ruta que se tomaba para llegar a Hidalgo y CDMX, desde el municipio poblano, antes de la creación del Arco Norte.

¿Qué dijo AMLO sobre los bloqueos en la México-Puebla?

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este día “no dejarse engañar”, luego de acusar a un abogado de movilizar los bloqueos en la vialidad.

“No se dejen manipular, engañar por este abagado que va a sacar provecho personal y a lo mejor esta pensando que como ya se va a terminar mi gobierno ahora es el momento, pues no porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie nada más que sepan los campesinos que no va a ser reprimidos, nosotros no somos represores, se pueden quedar ahí todo el tiempo”, añadió.