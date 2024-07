Hasta los ‘caballitos’ volaron: Mueren al menos 2 personas en explosión en tequilera José Cuervo

Una explosión en una tequilera ubicada en Tequila, Jalisco, dejó al menos dos personas muertas y cinco heridas, esto mientras el Ejército, Protección Civil y demás autoridades estatales trabajan para contener una fuga de gas la tarde de este martes 23 de julio.

Versiones extraoficiales indican que habrían más personas heridas y afectadas por la explosión de este martes mientras los trabajadores aún son desalojados por las autoridades.

José Alfonso Magallanes, alcalde de la localidad, pidió a la ciudadanía resguardarse y evitar la zona por la posible fuga de gas. Cabe destacar que el accidente ocurrió en la tequilera de la empresa José Cuervo, según reportó Quadratín.

La zona de Tequila donde ocurrió la explosión es conocida por ofrecer recorridos a turistas, y en ese sentido, el edil pidió a la población tomar precauciones también a los visitantes esta tarde.

Foro TV dijo que además del incendio se reportó la caída de un alambique que tenía alcohol. Las imágenes mostraron las afectaciones incluso al cableado eléctrico.

¿Qué pasó en Tequila, Jalisco? Autoridades confirman origen de la explosión y 5 desaparecidos

Protección Civil de Jalisco reveló que el motivo del incendio fue la explosión de una caldera, que se propagó hacia cuatro contenedores de 319 mil litros. Se tiene reporte de que colapsaron dos.

Por el momento las autoridades trabajan en coordinación con los bomberos para evitar cualquier riesgo para la ciudadanía, así como ubicar a cinco personas que se encuentran desaparecidas. Se espera que a lo largo de la noche se ofrezca más información respecto al caso.

“Tenemos daños en la estructura de la Comisión Federal de Electricidad... el PH está en estado ordinario, así que para las descargas no tenemos ningún riesgo, pero vamos a controlar que no haya hacia el drenaje alguna descarga... todavía estamos trabajando en algunos puntos de calor, todavía no damos por finalizados los trabajos”, dijo el director general de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán.

La tarde de este martes 23 de julio se registró una fuerte explosión en un alambique de la tequilera José Cuervo, en el municipio de Tequila, Jalisco.

Tequila, Jalisco es uno de los sitios más concurridos por los turistas.

Con información de Foro TV y Quadratín.