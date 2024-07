Asesinato de Minerva Pérez en Ensenada: ¿Por quién iban? Esto reveló la Fiscalía

El asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Baja California, se trató de un ataque directo dada la cantidad de disparos que se encontraron en el vehículo en el que viajaba, así lo dio a conocer la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, quien informó que ya se realizan las primeras investigaciones para esclarecer el crimen.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio, cuando Pérez Castro conducía su camioneta en la colonia Lomas del Sauzal, en Ensenada, frente a las instalaciones de su compañía, Atenea del Mar. Fue entonces que alrededor de las 19:00 horas, sujetos armados atacaron a balazos a la funcionaria, quien horas antes había denunciado las extorsiones a comerciantes y pescadores de la región por parte del crimen organizado.

De acuerdo con las indagatorias preliminares de la Fiscalía, la agresión fue dirigida directamente contra la víctima, quien recibió varios disparos de arma de fuego. Asimismo, la fiscal informó que ya se encuentra realizando cateos en diversos domicilios con el fin de recabar datos y evidencia que fortalezcan las líneas de investigación en torno al caso.

Con profunda indignación lamentamos el fallecimiento de Minerva Pérez Castro, Presidenta de CANAINPESCA. Su trágica muerte deja ver en manos de quien se encuentra la pesca y su legado nos hace levantar la voz y exigir justicia y seguridad a quienes la realizamos. Descanse en paz. pic.twitter.com/1PJLzjHd8s — CONMECOOP (@CONMECOOP_MX) July 9, 2024

¿Quién era Minerva Pérez Castro y qué denunció antes de ser asesinada?

Minerva Pérez Castro, de 55 años, tenía poco más de un año de haber tomado la presidencia de la Canainpesca.

El mismo día de su muerte, la funcionaria había denunciado públicamente que tanto el sector pesquero como el restaurantero de Baja California se encontraban a merced del crimen organizado, padeciendo cobros de piso, extorsiones y amenazas, además de ser afectados por la pesca ilegal, lo cual perjudica a los trabajadores del puerto de Ensenada y en general en el Golfo de California y en el Océano Pacífico.

“Sí hay un incremento de la pesca ilegal en los últimos tiempos, eso es una realidad (...) Hay una cifra negra, es muy difícil darte un porcentaje del incremento de una pesca que no se registra y ese es el problema de una pesca no registrada, desconoces el impacto total, no solamente económico, también ecológico; no sabes si salieron diez langostas o salieron cincuenta”, dijo a medios horas antes del ataque.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Canainpesca emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron este acto de violencia. Ambos organismos exigieron a las autoridades el pronto esclarecimiento de los hechos y justicia por la empresaria pesquera. De igual forma, instaron al gobierno a “tomar medidas inmediatas” para detener la ola de violencia contra este sector.

¿El Cártel de Sinaloa está detrás del ataque contra presidenta de Canainpesca?

Ernesto Eslava, periodista del Semanario Zeta, reveló en entrevista con Carmen Aristegui, que Pérez Castro había señalado directamente al Cártel de Sinaloa como el grupo delincuencial que controlaba la venta de mariscos en el puerto de Ensenada.

Indicó que la presidenta de Canaipesca abordó esta problemática en declaraciones hechas al medio desde 2023, donde relataba el dominio del crimen organizado en toda la cadena productiva, incluida la venta y la distribución del producto.

“El crimen organizado estaba cobrando un dólar, es decir dieciocho pesos por cada kilo de almeja; diez pesos por cada kilo de merluza y de tres mil a cinco mil dólares por cada camión de almeja generosa del Pacífico”, denunció Eslava.

Con información de Crisstian Villicaña.