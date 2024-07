Violencia en Baja California: Asesinan a Minerva Pérez, presidenta de Canainpesca en Ensenada

Mientras conducía su camioneta, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Baja California, Minerva Pérez Castro, fue asesinada con disparos de arma de fuego, en el Sauzal, Ensenada.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando sujetos armados perpetraron el ataque a la funcionaria, que había denunciado ante las autoridades castrenses y policiacas, así como públicamente, los delitos de los cuales está siendo víctima el sector pesquero.

Extorsión, pesca ilegal, amenazas, son algunos de los hechos que Pérez Castro mencionó que se estaban perjudicando a los trabajadores del puerto de Ensenada y en general en ambas costas, en el Golfo de California y en el Océano Pacífico.

Con profunda indignación lamentamos el fallecimiento de Minerva Pérez Castro, Presidenta de CANAINPESCA. Su trágica muerte deja ver en manos de quien se encuentra la pesca y su legado nos hace levantar la voz y exigir justicia y seguridad a quienes la realizamos. Descanse en paz. pic.twitter.com/1PJLzjHd8s — CONMECOOP (@CONMECOOP_MX) July 9, 2024

¿Cómo fue el último día de Minerva Pérez?

El mismo lunes que le fue quitada la vida de manera violenta, pero por la mañana, acudió a una rueda de prensa en Tijuana para promocionar el festival gastronómico “Cocina La Baja”.

Tras finalizar de brindar los detalles del evento, fue cuestionada sobre la problemática que están enfrentando los pescadores de Baja California.

“Sí hay un incremento de la pesca ilegal en los últimos tiempos, eso es una realidad, en los últimos cuatro años; cuando hay una cifra negra es muy difícil darte un porcentaje del incremento de una pesca que no se registra y ese es el problema de una pesca no registrada, desconoces el impacto total, no solamente económico, también ecológico, no sabes si salieron diez langostas o salieron cincuenta”, mencionó la hasta entonces presidenta de Canainpesca.

Tras el atentado no se detuvo a ninguna persona; miembros del sector pesquero y comercial denunciaron que el crimen seguramente tiene relación con las declaraciones vertidas por la funcionaria.

Gobierno y autoridades lamentan asesinato de Minerva Pérez

Por su parte, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, escribió en sus redes sociales que condena y lamenta el asesinato de Minerva Pérez Castro.

Así mismo, aseguró que instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, General Leopoldo Tizoc Aguilar, para que colabore estrechamente con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) durante las investigaciones pertinentes.

“Envío mis sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Minerva Pérez Castro. Estoy comprometida a trabajar incansablemente para que lo sucedido no quede impune. A los ensenadenses les reitero mi compromiso y el de mis colaboradores para hacer de nuestro estado uno con seguridad y paz”, indicó Marina del Pilar.

La Canainpesca emitió un comunicado también exigiendo a la autoridad el esclarecimiento de este hecho violento que aseguran los lastima.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California fue mucho más enérgico en sus demandas al Estado ante este crimen, refiriendo que no está cumpliendo con el compromiso de proporcionar seguridad.

“A pesar de las inversiones y esfuerzos en materia de seguridad, estos hechos dejan en evidencia la vulnerabilidad del Estado de derecho y la falta de respeto de los delincuentes hacía la ciudadanía y la autoridad; se hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para esclarecer los hechos, llevar a cabo una investigación exhaustiva que llegue hasta las últimas consecuencias y que los responsables de este hecho sean castigados con todo el peso de la Ley”, se lee en el comunicado del CCE Baja California.

Minerva Pérez Castro tenía 55 años y apenas llevaba alrededor de un año de haber tomado la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca).