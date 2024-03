Yucatán ‘arde’: Prevén que alcance récord de temperatura el fin de semana

Para este fin de semana, se prevé la llegada de la primera ola de calor de un total de cinco que afectarán al país entre los meses de marzo y julio. Yucatán será una de las entidades más afectadas por este fenómeno climático, donde se espera que las temperaturas alcancen niveles récord de hasta 41 grados Celsius.

De acuerdo con datos de Meteorología Yucatán, un poderoso anticiclón cubrirá la región, intensificando la onda cálida, debido al efecto del tiempo estable y sin lluvias que suele propiciar el incremento de las temperaturas.

“Las predicciones meteorológicas señalan que este extenso anticiclón, comenzará a moverse hacia el este en los próximos días, y su centro de mayor densidad cubriría la zona de la península de Yucatán para este fin de semana, lo que en consecuencia incrementaría la estabilidad atmosférica y haría que las temperaturas tengan un ascenso adicional.”, señala el análisis.

Clima en Yucatán para el fin de semana

Se pronostica que para el próximo viernes y sábado, las temperaturas máximas en Yucatán y Campeche alcancen valores de entre 40 y 42 °C, sin descartar posibles registros superiores de manera puntual.

En el caso de Mérida, se espera que los termómetros marquen hasta 41 grados °C, lo que estaría muy cerca del récord de temperatura máxima extrema para un mes de marzo en la capital yucateca. Según datos del observatorio meteorológico, la última vez que la ciudad llegó a estos niveles de calor fue el 28 de marzo de 1984.

Este martes, se registró en Mérida una temperatura máxima de 38.2 °C, con una sensación térmica máxima de 44.2 °C. Se prevé que estas temperaturas seguirán incrementándose con el paso de los días, lo que invariablemente aumentará los efectos de la sequía.

¡Cuidado con los golpes de calor! Síntomas y cómo tratarlo

Si te sientes sofocado, con bochorno o sin aliento, es probable que estés experimentando un golpe de calor.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que “cuando la temperatura del cuerpo sube más de 40° C y el organismo no puede regularla para mantenerla a los 37° C (la temperatura considerada como normal), el cuerpo comienza a sufrir un golpe de calor que afecta las funciones vitales del organismo.

Estos son los síntomas más importantes que nos pueden indicar que alguien está sufriendo un golpe de calor:

Mareo.

Confusión y desorientación.

Sudoración excesiva al principio, y después, falta de sudor.

Enrojecimiento y sequedad de la piel.

Fiebre con temperatura corporal desde 39 a 41° C.

Aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil.

Dolor de cabeza.

Inconsciencia.

Ataques con convulsiones.

Entre los signos de alarma, por los que deberás acudir inmediatamente al hospital, se encuentran:

Piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa.

Confusión o pérdida del conocimiento.

Vómitos frecuentes.

Falta de aire o problemas para respirar.

¿Qué hacer en caso de sufrir un golpe de calor?

El IMSS recomienda que si una persona presenta síntomas de un golpe de calor, lo mejor es llevarla a un lugar fresco e intentar bajar su temperatura con tela mojada, o bien, poniendo hielo en axilas o ingles. No obstante, si la situación es grave, la persona debe ser llevada a urgencias médicas.

Las personas más vulnerables al golpe de calor por lo general son niñas y niños menores de 6 años, adultos mayores de 65, y personas con afecciones como sobrepeso, deshidratación, problemas en las glándulas sudoríparas o que padezcan enfermedades del corazón.