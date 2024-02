‘Mega puente’ 2024: ¿En qué estados aplica y por qué no habrá clases?

Luego del puente del 5 de febrero, en este mes habrá estados beneficiados con un ‘mega puente’ por lo que no habrá clases durante 4 días.

El motivo son los distintos festejos de carnavales en entidades y municipios, los cuales coinciden con la víspera del Miércoles de Ceniza.

Esta fecha se conmemora, este año, el 14 de febrero, por lo que la suspensión de clases aplicará a partir de este fin de semana.

Algunas de las entidades donde no habrá clases la próxima semana son:

Yucatán

En el caso de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a través de sus redes sociales anunció que las clases se suspenden el lunes 12 y martes 13 de febrero.

“Por respeto a los usos y costumbres de Yucatán, se suspenden las actividades en escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior”, explicó la Secretaría, por lo que los días de descanso se suman a este fin de semana.

Campeche

El calendario escolar de Campeche indica que el 12 y 13 de febrero se suspenden las labores por alguna tradición.

Las fechas coinciden con las de Yucatán por lo que también los campechanos se suman a los festejos del carnaval.

Sinaloa

El carnaval de Mazatlán es uno de los eventos más emblemáticos y también se realiza los días 12 y 13 de febrero por lo que no habrá clases ni actividades académicas.

¿Cuándo es el próximo puente escolar?

Si no estudias en alguna de estas entidades que disfrutarán de un ‘mega puente’, no te preocupes porque el próximo fin de semana largo no está tan lejos.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el próximo puente será el 18 de marzo.

Ese día es lunes y se suspenden todas las actividades docentes para conmemorar el Natalicio de Benito Juárez.