Crisis de transporte en Acapulco: Taxis y urvans ‘se paralizan’ por violencia en el puerto

En Acapulco, usuarios de transporte público han denunciado que los taxis colectivos cobran entre 50 y 100 pesos, mientras los urvans cobran de 20 a 30 pesos, en rutas habituales en el puerto, esto en medio de la falta de servicios de transporte esta semana. Esto ha generado una crisis de transporte en la entidad.

Los afectados han tenido que esperar de una a dos horas en la zona Diamante para poder abordar algún taxi colectivo o urvan que los lleve hacia el Centro del puerto, o a la zona suburbana.

Desde la devastación provocada por el huracán ‘Otis’, el costo del servicio del transporte aumentó, con el argumento de que ha subido el costo de reparaciones de talachería, llantas o escasez de insumos para dar mantenimiento a sus vehículos.

Este es el segundo día consecutivo que los choferes no brindaron el servicio de transporte, ante las presuntas amenazas contra transportistas, y luego de los ataques a tres vehículos durante esta semana en diferentes puntos de la ciudad.

Esta tarde, se pudieron observar a decenas de personas en los entronques principales de Acapulco Diamante, donde también hay filtros de revisión realizados por la Guardia Nacional.

No obstante, el número de taxis y urvans es insuficiente ante el número de personas que buscan volver a sus casas.

De acuerdo con testimonios, la espera este viernes es menor, ya que el jueves hubo quienes tuvieron que esperar hasta cuatro horas para conseguir un vehículo que les llevara a sus destinos; pese a que se trataban de distancias cortas, les cobraron hasta 100 pesos.

Los ataques contra el transporte en Acapulco

Como informó Quadratín Guerrero, el domingo 7 fue quemada una Urvan en el fraccionamiento Las Playas, el martes 9 fue incendiada otra en esa misma zona de Caleta y el jueves 11 una más en Diamante.

Asimismo un transportista fue asesinado a balazos el miércoles 10 en la avenida Constituyentes y el jueves 11 un chofer de camión urbano fue herido a tiros debajo del puente de la Vía Rápida.

Por estos hechos de violencia, Acapulco se quedó sin transporte público este viernes, por segundo día consecutivo.

¿Qué se sabe sobre los supuestos audios con ‘amenazas’ contra transportistas en Acapulco?

El jueves, una serie de audios sobre supuestas amenazas a transportistas de Acapulco comenzaron a circular, por lo que desde ese día los transportistas dejaron de prestar sus servicios, lo que afectó a las personas usuarias.

Estos audios eran de dudosa procedencia y en realidad no contenían mensajes violentos o amenazas, sino que eran audios de personas advirtiendo que había amenazas, sin pruebas de ello.

“Con la novedad de que me informaron que los taxis amarillos debemos de parar ocho días a partir de hoy, que no quieren ver ningún taxi amarillo trabajando”.

“Fue lo que a mí me dijeron compañeros, ahora sí que es lo único que sé. Ocho días sin trabajar y el que trabaje, que se atenga a las consecuencias. Fue lo único que me dijeron, no me dijeron ni por qué, ni el motivo, nada de nada”.

Estos son audios recopilados por Quadratín Guerrero que, como se observa, no indican quién es la persona que envía el mensaje ni quién ha pedido que los transportistas paren.

Patrullas y vecinos se solidarizan ante la falta de transporte

Patrullas han apoyado con traslados en Acapulco. (Quadratín Guerrero)

Debido a que es el segundo día consecutivo sin transporte público, el Gobierno municipal de Acapulco implementó un operativo de apoyo a la población. Mediante la Secretaría de Seguridad Pública municipal, se ha estado apoyando con traslados en patrullas.

Desde el jueves, las patrullas han movilizado a las personas para acercarlas a sus destinos, informó el encargado de despacho de la SSP, Luis Enrique Vázquez.

La Policía Turística ha contribuido con siete unidades, las cuales cubren los tramos de Caleta-Zócalo-Base Naval, Base Naval-Vía Rápida-Mozimba, Fórum-Puerto Marqués y Puerto Marqués-La Base. Por su parte, la Policía Rural participa con cinco unidades, cubriendo del Boulevard Lázaro Cárdenas-Centro, Boulevard Vicente Guerrero-Centro y de la colonia La Laja al Centro.

De igual forma, la Policía Vial participa con nueve unidades, cubriendo la Colonia Emiliano Zapata-Las Anclas, Las Anclas-Las Cruces, zona de Hospitales-Mercado Central y Caleta-Base; la Policía Preventiva Urbana presta el apoyo con nueve patrullas, en las rutas Garita-Cima, Cayaco-Glorieta Puerto Marqués, Cruces-Boulevard Vicente Guerrero, Centro-Calzada Pie de la Cuesta -Jardines y Las Cruces-Las Anclas.

En tanto, desde redes sociales, las personas han ofrecido ‘rides’ en algunas rutas. Hay grupos en Facebook como ‘Bla bla car ACAPULCO’.

“Estaremos en la base por alebrije con una camioneta dando aventon de la base hasta el tecnológico, por si tienen algún amigo o familiar que necesite traslarse”, se lee en una publicación compartida por Quadratín Guerrero.