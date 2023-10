FIL Monterrey 2023: Escritoras cancelan sus presentaciones por censura a ‘Cuenti Drags’

Diversas autoras y autores que tendrían presentaciones en la Feria Internacional del Libro en Monterrey han cancelado, luego de que se diera a conocer un acto de discriminación y censura contra ‘Cuenti Drags’, un proyecto de lectura de cuentos.

La feria, organizada por el Tecnológico de Monterrey, decidió cancelar el evento de ‘Cuenti Drags’, del colectivo Percha LGBT+, luego de recibir comentarios negativos de grupos antiderechos. Ante ello, emitieron un comunicado dando por cancelado el proyecto sin antes informar al colectivo.

Percha LGBT+ ha solicitado a la FIL de Monterrey que permita que se lleve a cabo ‘Cuenti Drags’, un proyecto de lectura de cuentos a cargo de drag queens que tiene como fin fomentar la lectura y promover el respeto y la inclusión. Se había planeado para el domingo 15 de octubre a las 16:00 horas, en la Sala Ficciones de Cintermex en la feria.

¿Qué autoras han cancelado a la FIL Monterrey tras la censura contra drag queens?

Veronica Roth, escritora estadounidese de la saga de Divergente e Insurgente, anunció en su cuenta de Instagram que había decidido no participar en el festival del libro debido a la cancelación de un show de drag queens que harían lecturas de cuentos.

“La cancelación de eventos de Drag Story Hour se está volviendo más común, como parte de una tendencia preocupante que estigmatiza a las artistas de drag (y por extensión, a las personas de la comunidad LGBTQIA+)”, apuntó Roth.

En cambio, la presentación de su libro Poster Girl se llevó a cabo este sábado en la Librería La Mexicana, en San Nicolás de los Garza, fuera de las actividades de la FIL.

Marie Lu, escritora estadounidense de ciencia ficción juvenil, también emitió un mensaje en el que señaló que declinaba su participación tras la cancelación al evento de cuentos de drag queens y que, por lo tanto, la editorial Uranus buscaría un nuevo lugar para su presentación fuera de la FIL.

Ahora, la autora de la saga Skyhunter tendrá su presentación y firma de autógrafos el domingo 8 de octubre en la Librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica, en la Ciudad de México.

De la misma manera, el autor de Equilibrio, Manu Carbajo, estará en la Librería Rosario Castellanos.

Marie Lu y Manu Carbajo se unen al grupo de escritores que deciden no presentarse a la FIL por el acto de discriminación y censura hecho por la feria del libro y el @TecdeMonterrey a Cuenti Drag #FILCensura #FILDiscrimina pic.twitter.com/wrMnLlqXOz — PERCHA Colectivo LGBT+ 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@perchalgbt) October 7, 2023

Asimismo, Raiza Revelles, escritora de El reflejo de la bruja, informó en su cuenta de X que por solidaridad y coherencia, había decidido cancelar su presentación que se llevaría a cabo el domingo 8 de octubre.

“Creo profundamente en la importancia de mantenernos firmes en la lucha contra la discriminación y la censura (...) Estén al pendiente porque tanto mi editorial como yo queremos ofrecerles a todos ustedes, mis seguidores y lectores, una pequeña sorpresa en el stand de Editorial Planeta como muestra de gratitud (...) Confío en que juntos podemos hacer un cambio para tener un mundo más inclusivo y justo”, dijo la autora y creadora de contenido regia.

Debido a lo acontecido en la @FeriaLibroMty quiero darles este comunicado importante. Agradezco a @PlanetaLibrosMx su apoyo en mi decisión pic.twitter.com/l3hQN1FWLY — Raiza Revelles (@RaizaRevelles) October 8, 2023

También el youtuber mexicano Alan Estrada, conocido como Alan por el Mundo, dijo que había declinado su participación por en Feria del Libro, organizada por el Tec de Monterrey.

“Desde ayer editorial Planeta y yo hemos buscado opciones para poder hacer la presentación en otro lugar pero debido a la cantidad de gente y la premura no hemos encontrado una solución que garantice la seguridad y disfrute de todos y por ello es mejor cancelar”, dijo en su cuenta de X.

Se esperaba que el youtuber viajero presentara su nuevo trabajo, titulado Viajar cambiará tu vida.

Desde ayer @edit_planeta y yo hemos buscado opciones para poder hacer la presentación en otro lugar pero debido a la cantidad de gente y la premura no hemos encontrado una solución que garantice la seguridad y disfrute de todos y por ello es mejor cancelar. — Alan por el mundo (@alanxelmundo) October 7, 2023

Además, Dani Treviño, quien se presentaría este sábado y el domingo en la feria de lectura para compartir su cuento Soñar otra vez: Cuentos tras la pandemia, decidió no ir al evento.

“Imaginen una infancia, imaginen una adolescencia LGBT+ que tenga que enfrentarse a todas estas cosas”, dijo Dani Treviño en relación a los comentarios negativos en redes sociales sobre ‘Cuenti Drags’.

“De mi parte no sería congruente ir a presentar un cuento que hable del impacto de la discriminación en un lugar donde se discrimina. Entonces con mucho dolor les comento que no me voy a presentar ni el sábado ni el domingo”, apuntó en un video publicado en Instagram.

Dani Treviño, quien tenía dos fechas programadas en la Feria Internacional del Libro Monterrey del @TecdeMonterrey se une a la ola de escritores que deciden no asistir a la feria en apoyo a Cuenti Drag. Evento cancelado por discriminación y censura de la FIL #FILDiscrimina pic.twitter.com/HNSFPfcPTo — PERCHA Colectivo LGBT+ 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@perchalgbt) October 7, 2023

¿Qué dijo la FIL Monterrey sobre ‘Cuenti Drags’?

Cuenti Drag es una iniciativa inspirada en los eventos de lectura de cuentos por parte de drag queens en otros países. Con esto, se busca promover el respeto, la diversidad y la inclusión a través de la lectura de cuentos con temáticas sobre los valores, explicó Eli García, director de Percha LGBT+, en entrevista con El Financiero.

✨ ¡Sorpresa! ✨ Cuenti Drag regresa, esta vez en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. 📚✨ Acompáñanos para disfrutar de historias fantásticas y de mucho aprendizaje!

🩵 Evento gratuito para todas las edades.

🗓️ 15 de octubre 2023, 4:00 PM, Cintermex pic.twitter.com/gkd1jjQCEK — PERCHA Colectivo LGBT+ 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@perchalgbt) September 29, 2023

La FIL de Monterrey, organizada por el Tecnológico de Monterrey, dio visto bueno al proyecto de Cuenti Drag en un primer momento. No obstante, la organización contactó a Percha LGBT+ esta semana para expresarles que habían recibido comentarios negativos y amenazas, sin dar más explicaciones, por lo que se solicitó al colectivo que se modificara el evento para ser etiquetado como “solo para adultos” o que quitaran la participación de drag queens.

Ante la negativa del colectivo de modificar este evento de lectura de cuentos abierto a todo público, la FIL de Monterrey decidió de manera unilateral dar por cancelado el evento.

“Lo que nosotros pedimos, es que tanto la la institución como la organización de la Feria del Libro respete lo prometido, respete lo pactado, y nos permitan continuar como hemos estado planeando y como hemos estado trabajando para que el evento siga en pie. Ellos argumentan que no tienen la capacidad de proteger a las personas asistentes cuando realmente sabemos que si pueden sin embargo, no quieren hacerlo entonces, eh? Esto fácilmente se entiende como el hecho de que no quieren apoyar a la población diversa”, consideró Eli de Percha LGBT+.

Con información de Emilia López Pérez.