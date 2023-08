Detienen al fiscal de Morelos, Uriel Carmona: Lo acusan de delitos contra la procuración de justicia

La Fiscalía de la CDMX informó sobre la detención de Uriel ‘N’ fiscal de Morelos y está señalado por su probable participación en Delitos Cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia.

La aprehensión ocurrió con apoyo de agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

El fiscal se entregó de forma voluntaria debido a que elementos de la fiscalía mostraron una orden de aprehensión en su contra.

La Semar y agentes de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo desde temprana hora en la casa del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, que está ubicado en la avenida Copalhuacan de la colonia Quintas Martha.

La #FiscaliaCDMX informa que agentes de PDI_FGJCDMX, en coordinación con SEMAR_mx, aprehendieron al servidor público Uriel "N", por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia.

Fiscal señala su detención como un tema político

El fiscal señaló en entrevista que este operativo en el que se pretende ingresar a su domicilio familiar, a realizar un cateo, se están “violentando mis derechos como servidor público pues cuento con fuero constitucional”, señaló por la mañana.

Hasta el momento Carmona Gándara dijo desconocer el motivo por el que está siendo investigado, pero refirió que es un tema político “porque he sido incomodo al gobierno de Cuauhtémoc Blanco”, aun y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tiene fuero.

“Me está reportando mi gente de seguridad que en las afueras de mi domicilio hay decenas de elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR) y acaban de cerrar el tránsito vehicular de la calle donde vivo, ya se acercaron al portón de mi casa, yo supongo que me vienen a detener o a ejecutar una orden de cateo”, expresó.

Asimismo insistió en que él es un hombre honorable y su familia es reconocida ampliamente entre los morelenses y no se le ha notificado por qué se le “persigue” de esta manera cuando un despliegue de esta naturaleza debería hacerse hacia un criminal y no a un funcionario autónomo.

Agregó que también como ha señalado que no hay detenciones en flagrancia, se le ha perseguido incluso desde Presidencia de la República, pero que además esto afecta a sus hijos y a sus padres que ya son mayores de edad.

Añadió que desde que llegó el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco, se le ha intentado remover del cargo por ser afín al exgobernador Graco Ramírez.

“Desde que entró en funciones de gobernador no ha dejado de intentar removerme del caso, incluso se intentó quitarme el fuero. No he cometido ningún acto ilícito no tengo nada de que avergonzarme, voy a limpiar mi nombre”, abundó.

Por tanto, aseguró que aún y cuando tiene fuero, se lo llevarán detenido siendo ilegal este acto, por lo que insistirá en su defensa como titular de la FGE. Al lugar llegaron patrullas de la Comisión Estatal de Seguridad para apoyar a la Semar y FGR.

*Con información de Verónica Bacaz