Abogados llaman a ‘tomar las instituciones’ ante fracaso de Cuauhtémoc Blanco en Morelos

La Nueva Asociación de Abogados Morelenses llamó a “tomar las instituciones” si continúa la falta de resultados de la deficiente administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

Luis Ignacio Reyes, presidente del grupo, remarcó que entre el 1 de octubre de 2018 al 25 de junio de este año, se han contabilizado 4 mil 540 muertes violentas en Morelos, lo que ubica a la entidad en el tercer sitio nacional en la clasificación de ese crimen.

El dirigente reclamó que durante la totalidad de la administración del exfutbolista (quien no contaba con experiencia previa en la administración pública cuando se postuló a la gubernatura), Morelos se ha consolidado como un estado violento, ingobernable e inseguro.

“Estamos hartos, estamos hasta la madre. (Sabemos) que se están robando el dinero, que están coludidos, que no pueden, que no quieren, que no tienen la capacidad. Como sea tienen que dar resultados y si no pueden tomemos nosotros las calles, tomemos nosotros las instituciones, porque son nuestras (...) el poder es de nosotros, ejerzámoslo”, convocó el abogado en sus redes sociales.

Reyes Andraca criticó que estos niveles de inseguridad no han sido solucionados pese a que la Comisión Estatal de Seguridad Pública recibió 4 mil 400 millones de pesos entre 2021 y 2023.

“¿En dónde está la lana? ¿Dónde están los resultados? ¿De verdad no estás de acuerdo? ¿De verdad crees que esto es un complot político como sale (a decir) el gobernador? No te dejes engañar”, pidió.

El fracaso de Cuauhtémoc Blanco en su combate contra la inseguridad

La administración de Blanco alcanzó un máximo de 3.1 homicidios dolosos al día en lo que va de junio. Esto significa un incremento de 3 por ciento luego de que en lo que va de su gestión, hasta mayo de 2023, acumuló 3.2 asesinatos cada 24 horas, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Del 1° al 25 de junio de este año, Morelos registra 78 homicidios dolosos, según establecen los datos oficiales del Gabinete federal. Solo en el mismo periodo de junio de 2022, la entidad registró 44 decesos violentos, lo que significa un aumento del 77 por ciento.

En lo que va del año suman 564 muertes dolosas, esto es, un aumento del 17 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.