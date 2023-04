Cuauhtémoc Blanco advierte que regresaría al futbol mexicano si fracasa en la política

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, aseguró que no se obsesiona con un cargo político y reveló que busca una elección en la Ciudad de México, pero ya tiene pensado qué pasaría con su carrera si no gana en 2024, ya que podría volver al futbol como director técnico.

“Si se da, bienvenido; si no, me regresaré al futbol. Ya se los he dicho muchas veces que no me obsesiono como hay muchos políticos. Si se da allá en la Ciudad de México, qué bueno, y si no me regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección”, contó a los medios de comunicación reunidos en el municipio de Cuautla.

Pese a que todavía tiene que esperar el resultado de las encuestas, el exfutbolista -que jugó con México en las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010- ha soñado con dirigir al Tri, quien actualmente está al mando del argentino Diego Cocca.

Cuauhtémoc Blanco tiene el visto bueno de AMLO

Quien desde octubre de 2018 es gobernador aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya conoce sus intenciones políticas.

“Como lo ha dicho el presidente: te vas a encuestas, y si ganas, tienes que dejar el cargo para poder aspirar a otro cargo. Entonces, cuando se den los tiempos tendré que pedir licencia”, agregó quien se retiró se retiró oficialmente en 2016 en el Estadio Azteca.

Ante los rumores negó que busca la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que posiblemente se postule para suplir a Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“A la alcaldía no, a otro lugar sí allá en la Ciudad de México, pero todavía no. Acuérdate que siempre hay encuestas, entonces hay que esperar. Sé que mucha gente está diciendo que me voy a la Cuauhtémoc, pero no, voy a ir a otro lugar”.