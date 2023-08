Derrumbe en mina El Pinabete cumple 1 año: Esposas de mineros reclaman el retraso del rescate

Saltillo, Coah.- Esposas viudas y deudos de los 10 trabajadores mineros que perdieron la vida hace un año en el pozo de carbón de “El Pinabete” reprocharon este jueves el retraso del rescate prometido y acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de aprovechar el carbón.

“En lo personal, yo sí estoy muy conforme”, dijo Martha Huerta, viuda del trabajador minero Sergio Gabriel Cruz. “Aquí desgraciadamente solo importa el dinero”, comentó la mujer al aseverar que la CFE se está sirviendo del carbón que se extrae de este pozo para surtir a las carboeléctricas, sin mportar el rescate.

“Ustedes qué piensan que yo pueda creer al momento de que habíamos quedado que en el camper nos íbamos a quedar 24/7, y a última hora nos informan que no se puede, ¿por qué quieren tener la noche libre, para qué? No es muy difícil adivinar”, señaló.

En diciembre pasado, durante la reunión con la coordinación nacional de Protección Civil y la CFE se informó a las viudas y deudos que el rescate tardaría entre seis y 11 meses. Hace 15 días, la última reunión sostenida con ambas instancias federales, les fue anunciado un nuevo retraso.

De acuerdo con una declaración de ese día de Laura Velázquez, titular de la CNPC, les informaron que un nuevo ingreso de agua había impedido llegar a la zona de ingreso a las galerías, punto de partida para iniciar la búsqueda y localización de los cuerpos. Hoy se cumplen 12 meses, sin que las familias tengan los restos de sus mineros.

“Yo sabía de antemano que firmando ese acuerdo del año pasado, para que hicieran ese tajo a cielo abierto, nosotras ya íbamos a salir sobrando y vamos a quedar en segundo plano. Yo lo sabía de antemano, es lo que está pasando, porque están haciendo con nosotros lo que ellos quieren”, detalló la viuda de Sergio Cruz.

Por separado, Juanita Tijerina, hermana de Hugo Tijerina, trabajador que permanece atrapado y Fernando Tijerina, sobreviviente, coincidió en que lo único que importa en la región carbonífera es el dinero, y reprochó que no existan garantías de no repetición de estas tragedias.

Recordó que hace dos semanas otro accidente, en el mismo municipio de la región Carbonífera de Coahuila, cobró la vida de dos trabajadores. “Se supone que ya no los iban a abrir, ¿por qué lo volvieron a abrir?, ¿por qué se están esperando a que pase otro accidente, y otro?, ¿y qué es lo que hicieron?, ahí van sus cuatro millones”.

Juanita Tijerina dijo que la indemnización solo ayuda a las viudas, pero no a la familia de sangre, que es la que sufre la ausencia del hijo o el hermano perdido. “¿Hasta cuándo se va acabar todo esto?, ¿y sabe por qué?, porque todos los pozos son de los mismos políticos de aquí, por eso nunca se van a acabar, porque ahorita nomás tapan todo en lo que andan aquí ustedes y todo eso, mañana, pasado, se van y vuelven a abrir los pozos y si no, ahí está el accidente ese. Ese no debió haber pasado”.

Juanita reveló que las familias se fracturaron, dijo que las esposas viudas tomaron a los hijos, y se fueron del municipio. “¡Familia! Al mes se fue con el dinero y se les olvidó todo, de hecho a los niños tengo desde noviembre que ni los miro a mis sobrinos”.

Aseguró que algunas de las esposas viudas han dejado de asistir a las reuniones mensuales, lo que favorece en la desinformación del avance real de los trabajos.

Tras la reunión, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, declinó dar declaraciones.