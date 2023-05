El Pinabete: Vinculan a proceso al dueño de la mina donde quedaron atrapados 10 trabajadores

Las autoridades mexicanas detuvieron y vincularon a proceso penal al propietario de una mina de carbón El Pinabete de Coahuila donde el año pasado quedaron atrapados diez mineros tras un derrumbe.

La Fiscalía General de la República anunció este jueves 25 de mayo que fue arrestado y sometido a proceso Luis “G”, quien enfrenta cargos por la explotación ilícita de la mina El Pinabete, el 3 de agosto del año pasado

Un agente federal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, confirmó a The Associated Press que el hombre procesado es el empresario Luis García, socio mayoritario de El Pinabete.

García fue detenido 18 de mayo en Nuevo León, precisó la Fiscalía.

La captura del empresario se da a nueve meses del incidente ocurrido en la mina que se inundó luego que los mineros se toparon con un área contigua de una vieja mina, que estaba llena de agua, lo que provocó una inundación de tres pozos de unos 60 metros de profundidad.

El caso desató una gran polémica en el país debido a que dejó al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades laborales.

Además, en una primera instancia se reveló que la indemnización para las familias de las víctimas fue de 5 mil 800 pesos, aunque días después subió a 4.7 millones de pesos. El asesor de pensiones de la región carbonífera, Sergio Guanajuato, explicó que “cotizaban muy por debajo de su sueldo”.

“El salario que recibían por tonelada era de 150 pesos, ellos producían de cinco a seis toneladas por turno lo cual equivale a aproximadamente, si tomáramos cinco toneladas a 750 pesos diarios, sin embargo a ellos los tenían registrados ante el IMSS con el mínimo que son 182 pesos”, explicó.

Por este caso también fue arrestado en septiembre pasado Cristian Solís, que según los medios locales era el director de la mina. Solís fue procesado por el delito de explotación ilícita de El Pinabete.

El dueño de la mina permanecerá en prisión preventiva justificada al interior del Centro Federal de Readaptación Social 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.

Con información de Magda Guardiola.