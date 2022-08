Estudio revela que el socavón siniestrado en El Pinabete está rodeado por diversos cuerpos de agua

Saltillo, Coah.- Un estudio geológico realizado en la zona donde se ubica el pozo de carbón del predio “El Pinabete”, reveló este martes, a 20 días de que 10 trabajadores permanezcan atrapados, que el socavón siniestrado está rodeado por diversos cuerpos de agua.

“Él área donde se encuentra la mina Pinabete ha sido explotada desde hace décadas; en el mapa se observan las concesiones mineras existentes, inclusive en algunas ya con desarrollos poblacionales. No se contaba con información topográfica sobre las dimensiones al interior de la mina Pinabete, dificultando las operaciones de rescate, por este motivo se caracterizó las condiciones de la mina en muy poco tiempo”, reconoció Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El resultado del estudio precede a la segunda nueva estrategia de rescate anunciada por el grupo interinstitucional que conforman autoridades de los tres niveles de gobierno, así como expertos de empresas mineras nacionales.

De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, el estudio concluyó que el pozo de “El Pinabete” está rodeado por seis minas antiguas, fuera de operación desde hace años y cuya infraestructura ha acumulado miles de metros cúbicos de agua.

Este estudio, según la autoridad federal, reveló las zonas conectadas de “El Pinabete” con “Conchas norte”, así como puntos de mayor humedad o donde hay fuertes concentraciones de agua.

“Se presupone que puedan estar conectadas, permitiendo el flujo de agua entre ellas”.

El objetivo, desde el día siguiente de este accidente, ha sido reducir los niveles de agua en los pozos del predio siniestrado para encontrar una manera de iniciar la búsqueda de los trabajadores no localizados.

Desde el viernes, el último comunicado emitido por el grupo interinstitucional para este rescate, informó que cinco familiares de los carboneros solicitaron hablar con el representante legal del patrón respecto de inquietudes y peticiones que tenían sobre la situación legal laboral.

Respecto de esta reunión ha trascendido entre los familiares que la empresa continuará con el pago de los salarios a los trabajadores no localizados, sin precisarles si el monto del salario equivale a una jornada laboral normal o se incluyen horas extras. El tema ha generado discordancia entre los familiares.

“Yo no lo veo bien, hay que enfocarse primero en el rescate, ya después lo del dinero. No sabemos si recibir el dinero es un acuerdo para que los saquen o los dejen ahí. Si queremos que lo saquen no queremos que se quede ahí”, dijo Guadalupe Cabriales, hermana de Mario Alberto Cabriales.