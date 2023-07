Camillero que trasladaba a niña que murió en elevador del IMSS es liberado

La fiscalía general de Quintana Roo informó que el camillero que transportaba a la niña de seis años que perdió la vida tras quedar prensada en un elevador del Hospital General No. 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, fue puesto en libertad.

A través de un comunicado, las autoridades de Quintana Roo señalaron que llegarán hasta las últimas consecuencias y se castigará a él o los responsables de la muerte de la menor.

“Se resolvió la situación jurídica de Víctor “F”, camillero que trasladaba a la niña dentro del nosocomio, a quien se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento, no le resulta responsabilidad penal”, señala el documento.

En una primera instancia, el Víctor “F” había sido detenido por homicidio culposo; sin embargo, el camillero- dijo que no podía aceptar una culpa que no era suya. “Yo también fui víctima, también quedé encerrado y salí por un pinche agujero y todavía intenté rescatar a la bebé”, dijo en una cama de hospital en la que se encontraba esposado.

A través de un video, el camillero relató cómo intentó salvar a la menor y pidió a su sindicato ayuda para dar con los responsables.

En tanto, el fiscal de Quintana Roo señaló que se continúa con las investigaciones con respecto a los encargados de supervisar la conservación y mantenimiento de los elevadores del hospital, así como a la empresa concesionaria que fue contratada por el IMSS para el funcionamiento, en perfectas condiciones, de los elevadores.

“Legaremos hasta las últimas consecuencias y se le aplicará la ley a él o los responsables de este trágico accidente”, sostuvo el fiscal.

AMLO promete castigar a responsables de muerte de niña en IMSS en Quintana Roo

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de una niña de seis años tras una falla de un elevador del hospital del IMSS No.18 en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo. Ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables. No puede haber impunidad”, aseguró AMLO.

El mandatario también confirmó que el elevador tenía un reporte por fallas; sin embargo, la empresa responsable del mantenimiento no lo arregló y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse.

“Se va a abrir una investigación. No es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber chivos expiatorios”, declaró.