Falta de agua en Edomex: Vecinos de Ecatepec bloquean avenida tras 3 semanas sin servicio

ECATEPEC, Edomex.- Vecinos de la colonia El Carmen en Ecatepec cerraron las avenidas 30 30 y Revolución en protesta porque desde hace tres semanas no llega en agua a sus casas por la red hidráulica, la manifestación provocó la suspensión del servicio en la línea dos del Mexibús hasta la estación Las Américas.

Desde las 10 de la mañana, unas cien personas cerraron el paso en la intersección de las avenidas mencionadas a la altura del hospital regional ISSEMyM, lo cual también ha obstaculizado el acceso a los derechohabientes que acuden a los diferentes servicios médicos.

Los colonos se quejaron de que han pedido de forma pacífica en el Ayuntamiento y el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec que les resuelvan el problema de desabasto de agua que padecen cientos de familias de dicha colonia, sin embargo, solo les han dicho que la situación se debe a la descompostura del un pozo.

”Ya son tres semanas que no tenemos agua, y también es mucho tiempo para que aún no reparen el pozo si ese es realmente el problema, ya nos cansamos de excusas, queremos solución porque pagamos puntualmente cada año el servicio y no lo tenemos”, dijo un señor de 65 años, quien dice que con su pensión no le alcanza para pagar una pipa de agua.

En ese sentido, otra vecina dijo que los camiones con cisterna les cobran hasta mil 400 pesos para llenarles sus cisternas, “pagamos agua o compramos comida, no tenemos dinero suficiente y tampoco es nuestra obligación si el gobierno del alcalde morenista, Fernando Vilchis, tiene la obligación de proporcionar el servicio por el cual pagamos”.

Por lo pronto, la manifestación obstruye la circulación de cientos de automovilistas y el servicio de Mexibús solo llega a la parada de Las Américas, los usuarios deben caminar dos estaciones para abordar el transporte a la altura del DIF municipal para continuar su camino a Cuautitlán Izcalli.

En Ecatepec la falta de agua y las protestas por la misma situación es una constante que afecta por un lado a miles de habitantes que exigen el servicio y por el otro lado a miles de automovilistas o usuarios de transporte público que se ven atrapados en los bloqueos sin poder continuar su camino.

El gobierno municipal encabezado por el edil Fernando Vilchis argumenta que el servicio es insuficiente por la baja en el caudal que recibe Ecatepec de la CONAGUA y CAEM.