Justicia para Gerardo: Familia señala a tienda Vertiche e IMSS por la muerte del joven en SLP

Gerardo, un joven de 20 años, perdió la vida al caer de aproximadamente 10 metros de altura mientras limpiaba, sin protección, la azotea de la tienda Vertiche ubicada en el pasaje Zaragoza, en San Luis Potosí.

Familiares de la víctima denunciaron a través de redes sociales que Gerardo realizó la labor sin la seguridad que requiere un trabajo de ese tipo.

Además, afirmaron que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la capital del Estado, lugar al que fue trasladado, no la atendieron debidamente y por ello perdió la vida.

⚠️ ¡#JusticiaParaGerardo! Su vida se apagó debido a la negligencia de sus superiores y la falta de atención médica oportuna por parte de @Tu_IMSS.



Se debe investigar a fondo para determinar responsabilidades y prevenir tragedias similares.



🔗 https://t.co/GT2wX1IJHA pic.twitter.com/YDT8CsHBxj — ONEA México (@oneamexico) June 8, 2023

La usuaria de Facebook Magaly De Jesús Rangel Medina, quien confirmó ser prima del joven, pidió justicia y responsabilizó a la tienda Vertiche y al IMSS de lo ocurrido.

En el texto detalló que su primo Gerardo realizaba una tarea que no le correspondía, y que al ocurrir el lamentable accidente, los encargos de la tienda se portaron indolentes e ignoraron la gravedad de la situación.

“La Tienda Vertiche ‘Moda para la mujer actual’ y el IMSS son culpables de lo que le pase, pues su negligencia llevó a este joven en el estado crítico que se encuentra”.

El accidente de César Gerardo en Vertiche

Magaly, prima de Gerardo, narró en una publicación en redes sociales que el joven tuvo un accidente laboral en la tienda Vertiche, donde “lo pusieron a limpiar la azotea cuando no era su responsabilidad, él era bodeguero de la ropa”.

Tras el incidente, fue trasladado al IMSS Hospital General Zona N 02 ‘Cuauhtémoc’, en San Luis Potosí, donde la familia acusa que el personal no lo atendió. Y necesitaba ser trasladado a la Clínica 50.

“Hoy por la mañana mi primo decayó de nuevo, su cabeza está súper inflamada, y nos dicen algo así: Si lo trasladas se puede morir, si lo queremos llevar a particular ya no cuenta como riesgo de trabajo y el IMSS no se hace responsable de nada. Por más que gritamos nadie nos hace caso... No le dan atención para Salvarlo 💔”, narró la joven.

El joven Gerardo falleció luego de estos hechos.

La tienda de Vertiche donde ocurrió el accidente que causó la muerte del joven está clausurada.