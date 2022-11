Ejército en las calles: Pese a petición de AMLO, Congreso de Guanajuato rechaza la propuesta

Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Guanajuato rechazó que se prolongue la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028.

Lo anterior, en medio de protestas de militantes de Morena que inclusive obligaron a suspender la sesión del Pleno por varios minutos.

Después de que la sesión pudo reanudarse, la discusión sobre la iniciativa para la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028 duró más de tres horas y los posicionamientos de los diputados se vieron opacados en todo momento por los gritos de los manifestantes.

Quienes votaron contra la permanencia del Ejército fueron 20 diputados del PAN, la diputada priísta Yulma Rocha Aguilar y Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano. Y quienes votaron a favor de ella fueron los ocho diputados de Morena, tres del PRI y los dos del Partido Verde.

Desde el pasado lunes 31 de octubre, la mayoría panista en el Congreso de Guanajuato había anticipado que votaría en contra de la iniciativa presidencial para extender las labores de los militares en seguridad pública.

AMLO hizo petición al Congreso de Guanajuato

Por la mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso de Guanajuato pensar en su decisión sobre la permanencia del Ejército en las calles.

Argumentó que la gente quiere a las fuerzas armadas ante los niveles tan altos de violencia e inseguridad.

El Presidente reconoció que si bien la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato ya había aprobado el dictamen para rechazar la reforma, la decisión ahora era del Pleno.

De cualquier modo López Obrador advirtió que ni con el voto en contra, los militares abandonarían las calles si así lo quiere el pueblo.

Discusión sobre el Ejército en las calles, opacada por protestas

Apoyados por decenas de seguidores que se manifestaron dentro del salón de sesiones del Congreso del Estado, los ocho diputados morenistas coincidieron en cuestionar que la estrategia de seguridad del Gobierno de Guanajuato no ha funcionado y que los policías estatales y municipales no tienen la capacidad suficiente para combatir al crimen organizado.

El diputado Ernesto Prieto afirmó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han reducido en 10 por ciento los homicidios dolosos a nivel nacional y más en Guanajuato. Los feminicidios también se han reducido.

“Los panistas hablan en contra, pero sus alcaldes piden ayuda de la Guardia Nacional, como hace unos días en Irapuato (...) Y el Ejército cuenta con el respaldo del pueblo de México. A mí me parece una irresponsabilidad que los militares regresen a los cuarteles, porque recuerden que en marzo de 2024 estaremos en pleno proceso electoral, y que el crimen organizado ande campante en todo el país y Guanajuato, eso no lo vamos a permitir”, expresó el diputado Ernesto Prieto.

En su intervención, la diputada de Morena Alma Alcaraz afirmó que hay seis mil 800 elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato y cuatro mil 100 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

“¿Qué haría el gobierno del Estado sin estos elementos de la Guardia Nacional?”, preguntó.

En tanto, la diputada Desiree Ángel, de Movimiento Ciudadano, quien votó por el rechazo, afirmó que no hay evidencia que permita sostener que la presencia de la Guardia Nacional esté asociada a la disminución de la violencia y sí hay evidencia científica en contra.

“La violencia no se combate con más presencia militar. Mientras no haya una intervención basada en modelos científicos de evaluación de política de seguridad pública, de evaluación de la violencia, ninguna estrategia de seguridad tendrá efectividad”, manifestó.

Pidió eliminar el falso debate de que “quienes están en contra de este dictamen, están a favor de la inseguridad”.

“Mi voto es en contra de que se siga militarizando la seguridad pública, porque las consecuencias que ha traído a lo largo de los años son terribles. Ha aumentado la inseguridad del país, no a partir de este gobierno, sino desde 2006 cuando el presidente Felipe Calderón recurrió a las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Declaró que no ha fallado nada más este gobierno, sino desde los anteriores, dijo que el presidente Felipe Calderón no pudo con la Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto no pudo tampoco con la Gendarmería y el presidente Andrés Manuel López Obrador no está pudiendo con la Guardia Nacional.