Morena Edomex elige a la senadora Martha Guerrero como presidenta del Comité Estatal

La senadora Martha Guerrero fue designada como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Edomex; el diputado Nazario Gutiérrez como secretario General, mientras que la exlegisladora local, Nancy Nápoles Pacheco, presidirá el Consejo Político de Morena.

Durante el Consejo Estatal que se llevó a cabo este domingo en Toluca, en el que participaron 409 consejeras y consejeros de toda la entidad, el movimiento ‘Mexiquenses de Corazón’, liderado por el senador Higinio Martínez Miranda, arrasó en la votación para la presidencia del partido, con 217 votos, y 153 para la Secretaria General.

La contendiente más cercana, la diputada Nelly Carrasco, del grupo de los Obradoristas, solo consiguió el respaldo de 7 votos.

Asimismo, Nancy Nápoles Pacheco consiguió 212 votos para ocupar la presidencia del Consejo Político, contra 197 que obtuvo el exalcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez Cruz.

La asamblea, que inició desde las 11:00 horas, se llevó a cabo en calma y sin contratiempos en las instalaciones de un hotel de la capital mexiquense.

Desde hace seis años se encontraba acéfala la presidencia de Morena estatal, afirmó Maurilio Hernández González, quien hasta este domingo se desempeñaba como el presidente del Consejo Político de Morena.

En entrevista dijo que el partido es resultado de un gran movimiento que está abierto a todas las manifestaciones, y buscarán las coincidencias para fortalecerlo y obtener el triunfo en los comicios del 2023 por la gubernatura.

Recordó que la elección de los 410 consejeros que participan en este Consejo estatal, fue resultado del voto de 587 mil militantes.

Además de la definición de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal y la Secretaría General, se realizará la designación de entre 9 y 11 secretarías, “para que todos los grupos queden representados, además de quien encabece el Consejo Político”, dijo.

Llama Mario Delgado a no “despotricar” contra Morena en el Edomex

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los grupos y militantes del partido en el Estado de México a “no pelearse” y apoyar a la precandidata al gobierno de la entidad, Delfina Gómez.

Criticó que no se vale decir “es un honor estar con Obrador”, pero cuando no obtienen un “hueso empezar a despotricar” en contra del movimiento. Llamó a la unidad y a tomar en cuenta que la elección mexiquense será decisiva para ganar o perder la presidencial del 2024.

Al acudir a la sesión del Congreso Estatal de Morena, Delgado Carrillo se quejó de que “hay muchos aquí que dicen que sí, que es un honor estar con Obrador, pero cuando no se da una respuesta o cuando no tengo lo que quiero, entonces sí, empiezo a despotricar en contra del movimiento, que se manipulan las encuestas, que no hay disposiciones o que no hay democracia”.

“Quienes realmente tienen esa virtud y ese compromiso con la historia son quiénes reconocen los resultados, como lo hicieron los 67 compañeros y compañeras que no ganaron la encuesta; de manera muy destacada, el doctor Higinio Martínez, Horacio Duarte también, Xóchitl Zagal, la presidenta municipal Mariela”, comentó.

Les dijo que “no nos vayamos a confundir, no nos vayamos a pelear porque aún queda información política o de finanzas o de organización. La del Estado de México es una elección muy importante, por lo que se debe apoyar a quien ya ha sido seleccionada como la coordinadora para los trabajos de organización, la maestra Delfina Gómez”.

Les recordó que “lo más difícil ha sido que toda la oposición, la prensa y los columnistas se cansaron de escribir que nos íbamos a dividir en el Estado de México. Cuando se inscribieron 68 aspirantes dijeron, ya está, se van a romper, se van a terminar peleando. Y todas y todos los participantes se manifestaron por la unidad”.

Con información de Víctor Chávez