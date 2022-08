Cae a maestro de kínder acusado de abuso sexual de menores en Guanajuato

La Fiscalía de Guanajuato detuvo a Erick Ernesto ‘N’, el becario acusado de abuso sexual contra seis niñas del kínder ‘José Joaquín Fernández de Lizardi’ ubicado en la comunidad Camino Real, esto en el municipio de Silao, Guanajuato.

El detenido fue vinculado a proceso penal y enviado a prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual cometido en agravio de víctimas menores de edad.

De acuerdo a madres de familia de las víctimas, a finales del pasado mes de marzo de este año y sin ser educador, el becario fue designado por las autoridades educativas para dar clases a decena y media de niñas y niños del preescolar de la comunidad Camino Real.

A las madres de familia, les llamó la atención que lo primero que hizo el becario fue tapar con cartones las ventanas del aula que mide aproximadamente 25 metros cuadrados. Una de ellas denunció que su pequeña hija de 5 años, invadida por las lágrimas y el temor, le contó que Ernesto, el “maestro”, la había tocado en sus partes íntimas.

”Le dije que eso no estaba bien, y empezó a chillar y me dijo que el maestro le decía que si le decían a su papá y a su mamá, nosotros las íbamos a regañar y les íbamos a pegar, por eso ella no me había dicho nada”, relató la madre de familia.

La señora se comunicó entonces con otras mamás que, luego de hablar con sus hijas, confirmaron que sus niñas también habían sido víctima de abusos. Las niñas hablaron “y dijeron que el maestro las tocaba”, situación que despertó la indignación de los padres de familia.

Las dos mujeres que denunciaron públicamente los hechos, dijeron conocer al menos seis casos de niñas que fueron víctimas de abusos sexuales a manos del becario. El pasado 24 de junio, apenas unos días después de enterarse del abuso hacia sus hijas, cuatro mamás acudieron al Ministerio Público en Silao para denunciar los hechos.

Posteriormente se presentaron otras denuncias en la Agencia Especializada en Delitos contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Guanajuato, y otras denuncias más en el Centro de Justicia para las Mujeres en Irapuato. La noche de este martes, la Fiscalía del Estado informó que una vez que el Agente del Ministerio Público tuvo conocimiento sobre los hechos, se inició una carpeta de investigación donde fueron incorporados los elementos de prueba y estudios realizados en los laboratorios de la Agencia de Investigación Criminal, así como los testimonios de las víctimas, entre otros.

Con fundamento en lo anterior, se solicitó a un Juez de Control el mandamiento judicial para detener y llevar al inculpado a comparecer por sus actos frente a un tribunal de justicia. En audiencia inicial, el Juez de Control analizó el debate y los elementos de prueba presentados por la Fiscalía y la defensa del acusado, y su resolución favoreció a los ofendidos del delito al dictar auto de vinculación a proceso penal en contra de Erick Ernesto ‘N’, por abuso sexual.

El imputado permanecerá en prisión mientras es investigado por otros delitos similares en los que pudiera estar involucrado.