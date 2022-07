Derrame de aceite en oleoducto de Pemex deja 600 mil personas sin agua en Tabasco

Cuatro plantas potabilizadoras de Tabasco tuvieron que ser paralizadas por un derrame de aceite tras un acto vandálico en un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se registró el martes.

Si bien el hecho tuvo lugar en el vecino estado de Chiapas, el hidrocarburo contaminó el río Mezcalapa a su paso por el municipio tabasqueño de Huimanguillo, lo que encendió la alerta estatal.

Aunque Pemex y el gobierno del estado tomaron medidas para contener la mancha, una parte llegó a los ríos Carrizal y Samaria, lo que obligó a parar los equipos de captación para que no se dañen, pero la medida dejó sin agua a más de 600 mil personas este miércoles.

El director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Armando Padilla Herrera confirmó que a partir de las 11:00 horas de este miércoles, fue suspendida la operación de la planta potabilizadora El Mango, en Nacajuca, una de las más importantes de la región.

Aseveró que el origen del derrame ya ha sido controlado, por lo que se trabaja ahora en el control de los residuos que han sido dispersados en los afluentes.

Antes se detuvieron las plantas de Cunduacán y Huimanguillo (en esta demarcación se echó mano de pozos profundos) y la última fue la planta la Isla 1 en el municipio de Centro.

”Lo pertinente fue para porque cualquier hidrocarburo las dañaría y no podemos correr el riesgo. Mientras eso no deje de fluir no podemos reiniciar operaciones” aseveró.

Además de la colocación de barreras flotantes en la zona donde comenzó el derrame, se dispusieron pipas de agua en puntos estratégicos de los ríos para controlar a chorros el paso del aceite.

En tanto, la coordinadora de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado, Karla Cantoral Domínguez afirmó que se está realizando un diagnóstico de los daños ocasionados para determinar si se procede legalmente.

”Hay que verificar, hay que hacer el diagnóstico de los daños ocasionados para determinar a quién le corresponde la responsabilidad”, apuntó.

La funcionaria expuso que todavía se está contabilizando cuántas personas resultaron afectadas por este incidente.