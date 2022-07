Sospechoso de feminicidio de Luz Raquel Padilla se entrega a autoridades para ser interrogado

Sergio ‘N’, vecino de Luz Raquel Padilla, sospechoso de la agresión que causó la muerte de la activista, se presentó a la Comisaria de Zapopan para deslindarse de responsabilidades.

Los policías municipales lo llevaron a las instalaciones de la fiscalía estatal, donde presenta su declaración, en calidad de testigo, informó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez.

“Tenemos en este momento, ya en las instalaciones de esta fiscalía a uno de los vecinos a la persona que han estado manejando ahí en redes sociales, y respecto del cual, hacían señalamientos directos; lo tenemos ya aquí en el interior y en el área de feminicidios, se le está tomando su declaración, su testimonio, pretendemos que nos dé un panorama general, si tiene conocimiento algún dato que nos pueda aportar, respecto a los hechos, y seguir integrando la carpeta; y que se siga valorando su su situación legal”, dijo Méndez.

El individuo fue denunciado por amenazas, y delitos contra la integridad de las personas, por haber amenazado a la activista, quien lo denunció, primero, ante las autoridades municipales por el ruido generado durante las recurrentes fiestas en su domicilio.

El pasado 19 de mayo, él la agredió rociándola con cloro, según actuaciones ministeriales, y lo confirma Carmen, una de sus vecinas, “un mes, aproximadamente, que la había rociado de cloro, dijo: ‘toda mi ropa se me decoloro’, dijo: ‘yo salí y en este momento me arrojó el cloro’, se había lastimado su pecho, creo que el izquierdo; ahora si, que preocupada, y triste porque le fuera hacer algo a su niño”.

Organismos de defensa de derechos humanos, y otros activistas lo señalaron como el presunto responsable de la agresión, sin embargo él no estuvo presente en ese momento.

La Fiscalía trabaja establecer la mecánica del hecho, y la búsqueda de los autores materiales, refirió el Gobernador Enrique Alfaro.

“Que primero haya una versión que pueda ser ya, oficial, porque se han dados distintos, tenemos de versiones cruzadas de los mismos vecinos, hay un ambiente de mucha tensión en la colonia, incluso algunos que están a favor de unos, y otros a favor de otros, y eso es lo que tenemos que evitar. Yo lo que le pido a los medios es que nos ayuden a informar que la investigación está en curso, que vamos a dar los avances a través de la fiscalía, pero que este crimen no va a quedar en la impunidad, y que por su puesto, hoy la prioridad es cuidar al niño, estar al pendiente de él, y darle a la familia todo el apoyo para vivir este proceso de la mejor manera… Yo creo que nos obliga a todos a reflexionar que haya un acto de violencia de esta naturaleza, de lo que hablas es de un tema de descomposición social brutal, no estamos hablando, no siquiera de un tema de seguridad pública, no le iban a robar nada, es un acto de brutalidad, y yo creo que nos obliga a una reflexión a todos, más allá de las normas, como estamos asumiendo nuestro compromiso individual para revertir los niveles de violencia que hay en Jalisco y en México”.

Luz Raquel tenía diferencias con Sergio desde hace meses, ella solicitó medidas de protección, pero al no estar presente él, cuando cuatro sujetos y una mujer la rociaron con alcohol y le prendieron fuego, el caso lleva a buscar a otras personas, y para conocer el motivo del ataque.