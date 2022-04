Tiene Morelos jornada violenta, en 24 horas se registran 12 asesinatos violentos, entre ellos un menor de edad

Cuernavaca, Mor.- En Morelos se ha registrado una jornada violenta en días recientes, la cual se agravó en las últimas 24 horas principalmente en Cuernavaca y los municipios de la zona metropolitana, situación que dejó 12 homicidios desde el martes a la fecha, en los que en su mayoría se debe a la disputa entre bandas criminales.

La pelea por el territorio se acentuó el martes, cuando en la calle José G. Parres, en pleno Centro de Jiutepec, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre, que estaba maniatado, cubierto de los ojos y con impactos de bala, debajo de él se encontró una narcomanta con amenazas entre células criminales.

Posteriormente, en dicha demarcación también se reportó otro hombre muerto, también con un mensaje de grupos delincuenciales, pero también en los que se presume amenazas al alcalde de esta localidad y a propietarios de bares; este caso ocurrió en la colonia Loma Esmeralda en los límites de Jiutepec y Tepoztlán.

Estos homicidios, podrían atribuirse a la disputa entre integrantes de la delincuencia organizada, ya que uno de los occisos de la mañana de este jueves fue encontrado desmembrado en bolsas negras y con “narcomensajes”, en la colonia Benito Juárez del municipio de Emiliano Zapata.

Posteriormente se informó del homicidio de dos hermanos de 21 y 27 años quienes presuntamente fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en la colonia El Calvario también en dicha localidad. Otros dos asesinatos en las que vecinos escucharon detonaciones fueron en la avenida Universidad al norte de Cuernavaca y otro más en La Carolina, una de las colonias con mayor índice delincuencial.

Así también se contabilizaron personas que fueron asesinadas en Tlaltizapán, un cuerpo en estado de putrefacción en Cuautla y un baleado más en el poblado de Adolfo López Mateos en Tepalcingo.

Sin embargo, la tarde de este jueves, un hombre de aproximadamente 65 años fue acribillado por un delincuente quien se presume lo asaltó, pero le disparó en la cabeza en varias ocasiones, el hecho se suscitó en la colonia El Empleado también en la capital morelense.

Hasta el momento, no se tiene informes de que se haya detenido algún probable responsable de estos homicidios.

Cerca de las 19:00 horas se reportó que un hombre fue baleado a bordo de un vehículo en la calle 10 de abril en la colonia Las Granjas en el municipio de Jiutepec, en este hecho también perdió la vida un menor de edad, cuyas identidades no han sido reveladas.

DESPLIEGAN OPERATIVO POR JORNADA DE REVOCACIÓN DE MANDATO

Por otra parte, el Gobierno de Morelos anunció mediante un comunicado que la Mesa de Coordinación Estatal para La Construcción de la Paz, realizará un operativo con el despliegue de fuerzas armadas federales, estatales y municipales para la jornada de la Revocación de Mandato del próximo domingo 10 de abril.

La sesión se llevó a cabo esta mañana en las instalaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) que estuvo encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco y en la que participaron autoridades del INE e Impepac.

Lo anterior, refiere el boletín, a fin de que dicho evento se lleve a cabo de manera ordenada. No obstante, autoridades estatales señalaron que no habrá Ley Seca en el estado, pues se busca que la economía de los negocios locales, no se vea afectada por este tipo de restricciones.