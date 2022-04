En sus marcas: Candidatos a gobernador de Tamaulipas inician campaña

VICTORIA, Tam.- En los primeros minutos de este domingo 3 de abril, los candidatos a la gubernatura por Tamaulipas, iniciaron sus actividades proselitistas, rumbo a las elecciones del próximo 5 de junio en las que se renovará el Poder Legislativo en la entidad.

En la capital del estado, Ciudad Victoria, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena, PT y Partido Verde, Américo Villarreal Anaya, arrancó actividades en la colonia Américo Villarreal Guerra, misma que lleva el nombre de su padre, ex gobernador de Tamaulipas.

“Estoy listo para llegar a la victoria; estoy listo para representarlos con honor, con honestidad y con justicia”, dijo, asegurando que será el gobernador de la transformación.

En Tampico el candidato de la alianza “Va por Tamaulipas” que forman PAN, PRI y PRD, se comprometió a construir el dique El Camalote, con independencia de los apoyos federales.

“El Truco”, como también se le conoce, se refirió a la política federal de “abrazos, no balazos”, dijo que los abrazos son para la familia, sin embargo, un simpatizante gritó “son pura mamada”, por lo que señaló, “los abrazos son para la familia, no dije yo, lo dijeron ustedes, ¿son pura qué?, no escuché, ¿es pura qué?, es pura mamada; la ley se aplica y punto”.

También en Tampico, más tarde, el candidato de Movimiento Ciudadano Arturo Díez Gutiérrez Navarro, dijo que Tamaulipas requiere empezar de cero, con un verdadero cambio, sin “trukos”, ni gobiernos de “cuarta”.

“En Tamaulipas tenemos que comenzar de cero, porque los gobiernos han permitido que la violencia sea el pan nuestro de cada día y provocaron que éste sea un estado fallido”, dijo el candidato naranja, quien señaló “tenemos que comenzar de cero para que dejen de decirnos Mataulipas”.