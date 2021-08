Higinio Martínez va por la gubernatura del Edomex: quiere anotarle un “jonrón” al PRI

Texcoco, Méx.- El senador Higinio Martínez Miranda se destapó como aspirante a la gubernatura del Estado de México tras señalar que el próximo gobernador mexiquense será militante de Morena y oriundo de Texcoco, municipio donde fue alcalde y diputado.

Sin cortapisa, dijo que esperará los tiempos y métodos de elección de candidatos que marque su partido, “ya sea por encuesta ciudadana, por destape o por unidad”.

“Espero verme favorecido, pero si no es así, hay dos muy buenos representantes texcocanos, y no me aferraré ni buscaré otra opción para postularme, porque estoy convencido de mi militancia”, manifestó.

Añadió que no acabará su carrera política de una manera vergonzosa por aferrarse a una candidatura por cualquier otro partido, como ahora lo hacen las alianzas al traicionar sus principios básicos buscando el poder por el poder.

El dirigente político afirmó que en 2023 le anotará un “jonrón” al PRI en el Estado de México para que Morena gane la gubernatura.

Sin embargo, señaló que la entidad mexiquense no se encuentra en las mejores condiciones de gobernabilidad: “Para lograr un mejor gobierno se deben sumar talentos y capacidades de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, y eso no lo va a lograr un hombre”.

Dijo que es necesario sumar esfuerzos para hacer que el Estado de México sea una entidad de primera, y reposicionar al Valle de México con respecto a la capital de país, porque es el lugar en donde vive el mayor número de gente trabajadora, pero también con mayor necesidad de desarrollo.

Martínez Miranda apuntó que no se ve viviendo en Toluca en 2023, “yo nací y siempre viviré en Texcoco, pero puedo vivir en todo el Estado de México, donde sea necesario ahí estaré”.

Finalmente, el también aficionado al beisbol confirmó que desde la segunda base, posición que jugó, y “desde la izquierda”, busca anotar contra la alianza partidista y ganar la carrera en 2023.