UAEM inicia proceso para dar de baja profesor acusado de violación

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Delgado, confirmó que la institución comenzó el proceso para dar de baja al profesor de la Facultad de Psicología, Ulises ‘N’, quien este fin de semana fue detenido por Agentes de Investigación Criminal, en su consultorio ubicado en el centro de Cuernavaca.

Ulises ‘N’ fue denunciado por violación, por una de sus pacientes, de quien abusó cuando esta había acudido a terapia.

“No había denuncia formal al interior de la universidad, sí hicieron la denuncia ante la fiscalía, qué bueno, yo he pedido a toda la comunidad universitaria que hagan las denuncias tanto al interior como el exterior; la posición de la UAEM es que habrá cero tolerancia, seguirá siendo nuestro lema respecto a la violencia y acoso sexual. Será dado de baja este maestro en su situación laboral”, expresó el académico.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el domingo que se giró la orden de aprehensión en contra del profesor al interior de su consultorio.

Sin embargo, tras darse a conocer que fue puesto a disposición del Ministerio Público, la comunidad universitaria comenzó a manifestarse en redes sociales, sobre los antecedentes de dicho profesor, entre los que sobresalta el haber citado a sus alumnas “para ajustar calificaciones” precisamente en el consultorio donde fue detenido.

El rector señaló que desconocían de la existencia de quejas en contra del psicólogo.

Asimismo, en las redes fueron señalados otros nombres de académicos que también se les acusa de acoso sexual, pero de los que hasta el momento no se han interpuesto denuncias formales ante la FGE.

En la actual administración de la máxima casa de estudios morelense se habilitó una Unidad de Atención a Víctimas a raíz del movimiento Me Too, en donde se conminó a los jóvenes a realizar sus denuncias ante este tipo de conductas, por lo que Urquiza Delgado reiteró el llamado a los estudiantes a no quedarse callados para tomar cartas en el asunto.

En meses pasados, comentó el rector, se dio de baja a tres profesores que habrían incurrido en este tipo de conductas, mismos que se realizó una investigación previa y, de esta manera inhibir este tipo de casos.