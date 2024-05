Laura Vignatti, actriz de Televisa, denuncia violencia doméstica de su expareja: ‘Arrasó con mi vida’

La violencia doméstica de la que tristemente son objeto miles de mujeres en México alcanzó a la actriz Laura Vignatti, quien ha trabajado en varias producciones para Televisa y recientemente dio detalles sobre la relación que sostuvo con su última pareja, donde fue víctima de maltrato físico y psicológico.

Vignatti, quien participó en la serie de TV Mi marido tiene familia, dio una conferencia de prensa con algunos medios de comunicación en compañía de su abogada para compartir no solo la serie de agresiones que vivió con este hombre, sino el proceso legal que está en curso.

En otras ocasiones ya había hablado del tema, aunque no dio tantos detalles de lo que sufrió en los meses que estuvo a lado de esta persona.

La expareja de Laura Vignatti la golpeó en varias ocasiones. (Foto: Instagram @lauravignatti)

Actriz Laura Vignatti describe maltratos de su expareja

Laura compartió a los medios presentes que al inicio de su relación hubo una serie de situaciones, llamadas popularmente como ‘red flags’, que la hicieron dudar. Sin embargo, pasó esto por alto y decidió continuar su relación, en la que fue víctima de violencia física y psicológica.

“Me estranguló, me fracturó la nariz, muchas otras cosas (…) no podía salir, no podía hacer nada, me sentía como en otra dimensión (…) de repente, de la noche a la mañana, arrasó con toda mi vida: Me quedé sin casa, sin trabajo, sin coche, sin el dinero que me estaban pagando de la empresa, yo no sabía ni quién era”, dijo la actriz.

Una de las veces que fue golpeada por su pareja tuvo que permanecer en cama por el dolor que le producían las lesiones de las que fue víctima. Y todas las ocasiones que pasaba esto, su expareja ‘la curaba’ ya que, supuestamente, todo lo que este hombre hacía era en beneficio de la actriz.

Los golpes que recibió Laura Vignatti de su expareja la hicieron permanecer en cama varios días. (Foto: Instagram @lauravignatti)

“Estuve una semana en cama sin poder moverme. Después de esto me pide perdón, me cura (porque aparte tenía la casa llena de medicamentos), intenta hacerme ver que era por mi bien”, contó Vignatti.

También explicó que los golpes que recibió le impidieron seguir trabajando en las grabaciones de Mi secreto, telenovela de la que se ausentó por un tiempo no solo por la incapacidad de movimiento que le propinaron las agresiones, sino porque su expareja controlaba prácticamente su vida.

“Una de las veces que me golpea, (lo hace) tan fuerte que estaba toda marcada y tuve que decir que no podía ir (a grabar). De hecho, él contestaba ya mis mensajes, (…) recuerdo que en una ocasión contestó que no estaba bien, que no iba a regresar a la producción y que gracias”, aseguró.

Laura Vignatti estaba grabando la telenovela 'Mi Secreto' cuando ivió maltrato físico y psicológico de su entonces pareja. (Foto: Facebook @LauraVignatti3)

Laura Vignatti cuenta cómo fue que salió de la casa de su agresor

En la misma conferencia, retomada por el programa De Primera Mano, la actriz explicó que fue un 25 de diciembre cuando ella logró salir de la casa donde su expareja, de nombre Salvador, la tenía prácticamente secuestrada.

“Me pude escapar de ahí; me fui con la nariz fracturada, la cara toda morada, un chongo (y) prácticamente en pijama. Me pude escapar, en cuanto me escapo contacto a gente de mi empresa y les cuento lo que sucedió”, compartió.

Laura Vignatti denuncia a su expareja por violencia doméstica

En la conferencia de prensa, la abogada de Vignatti también tomó la palabra y explicó que, desde que se inició el proceso legal en contra de Salvador, se le ha citado al menos a cinco audiencias, mismas a las que no se presentó.

Publicación de Laura Vignatti en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

El hecho de que el presunto agresor de Laura no ha dado la cara ante las autoridades obedecería a supuestas cuestiones de salud que le impiden acudir, lo cual incluso fue desmentido por sus propios médicos.

“El ministerio público comenzó investigar. Sus médicos fueron a sede ministerial a dar su entrevista y dijeron que esta persona puede hacer su vida de manera normal, no es como que si se presenta audiencias, se nos vaya a morir”.

“Su diagnóstico, en el argumento del abogado defensor, es que no se puede someter a estrés, lo cual se me hace una reverenda burla” agregó la defensa legal de la actriz, que aseguró habría una nueva audiencia este dos de mayo.

No obstante, la periodista Addis Tuñón dijo en el programa De Primera Mano que el hombre pidió una prórroga más y fue reprogramada para el próximo 18 de junio.