(FOTOS) ¿Dónde cayó el avión en el que murió Pedro Infante? Así se ve el lugar del accidente

“Y si vivo cien años, cien años pienso en ti”. En las calles de Mérida, Yucatán, aún piensan en Pedro Infante: hay un busto dorado y un letrero que recuerda el accidente del 15 de abril de 1957, cuando el avión donde viajaba el legendario músico de 39 años cayó en pleno patio de una casa en el que una mujer y su hijo lavaban ropa.

“En este sitio perdió la vida trágicamente el 15 de abril de 1957 el ‘Ídolo de México’ Pedro Infante Cruz y capitán Víctor M. Vidal, Marciano Bautista, Ruth Rosell Chan y el niño Baltazar Martín Cruz. Se coloca esta placa en su memoria”, dice el letrero fechado en septiembre de 1993.

El lugar donde murió Pedro Infante. (Foto: Google Maps).

El avión de Pedro Infante cayó en las calles 54 sur y 87 de Mérida, Yucatán. (Foto: Google Maps).

A lo largo de los años, en esa calle ha habido otros aspectos que rememoran el accidente, como murales de Pedro Infante que dicen: “Yo te lo juro que yo no fui” o “Si no me quieres, ni modo”.

El sitio se encuentra en las calles 54 sur y 87 de Mérida, en la esquina se encuentra una tienda de abarrotes llamada La Socorrito.

Muy cerca está el parque ‘Pedro Infante’ donde fue colocada una estatua del actor de la Época de Oro del cine mexicano, fotografías y frases como “¡Ay, trompudas, si me muero ¿quién las besa?” o “Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso”.

Cerca del lugar donde la aeronave se estrelló se encuentra el famoso monumento al ídolo Pedro Infante. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Francisco Balderas)

Pedro Infante tiene un parque con su nombre en Mérida. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Martín Zetina)

En las calles de Mérida suelen recordar a Pedro Infante en su aniversario luctuoso. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Francisco Balderas)

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que murió Pedro Infante?

El actor y cantante tenía una personalidad intrépida, por ejemplo, en la cinta A.T.M. (1951) rechazó utilizar dobles para escenas de riesgo e hizo propias acrobacias en su motocicleta Harley Davidson.

Infante también era piloto aviador y en sus tiempos libres salía a volar. Antes del accidente en el que murió, en la década de los 40 tuvo otros dos incidentes aéreos.

En 1947 fue el primero y resultó ileso, dos años después, debido a la falta de combustible de una aeronave fue su segundo avionazo en el cual tuvo lesiones graves.

Según IMDb, el músico tuvo una fractura de cráneo y le pusieron una placa de metal en la cabeza: “Le quedó una gran cicatriz en la parte superior de la cabeza, que le dejó calvo, por lo que se compró un tupé muy caro, hecho a medida y de gran calidad”.

Luis Canto García, presidente del comité organizador de los eventos de Pedro Infante aún conserva un pedazo de la aeronave del cantante. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com) (Martín Zetina)

La Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas dijo en ese entonces que el accidente ocurrió poco después de las 7:45 de la mañana, cuando el avión Consolidated Vultee B.24J de matrícula XA-KUN despegó del Aeropuerto Internacional de Mérida en su vuelo número 904 y cayó tras una corta distancia.

La aeronave volaba con destino a la Ciudad de México y era tripulado por el piloto Víctor Vidal y el copiloto Pedro Infante, así como con el mecánico Marciano Bautista.

En ese entonces, las calles 58 y 95 de la ciudad de Mérida, pero cayó justo el patio de una casa, donde los daños también cobraron la vida de una mujer y su hijo luego de que los tanques de gasolina se incendiaron.

En el documental La Dudosa muerte de Pedro Infante, la investigadora Ana Luisa Cid Fernández dice que el cuerpo del actor no pudo reconocerse plenamente y el féretro se mantuvo cerrado, debido a ello hubo muchos rumores sobre que no había muerto.

Sepelio de Pedro Infante en el Panteón Jardín de CDMX. (Foto: Facebook / @Archivo General de la Nación)

¿Quién era Pedro Infante?

José Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, fue hijo del músico Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda, quien se dedicaba a la costura. Él estuvo casado con Irma Dorantes, Lupita Torrentera y María Luisa León.

Según Google Arts & Culture, Pedro tocaba el violín y la guitarra desde niño, también era aficionado a la carpintería y debutó como músico a los 16 años, con un grupo en Sinaloa llamado La Rabia, luego sumó más fama en la radiodifusora XEB en 1938: “su esposa María Luisa León le convence para emigrar a la Ciudad de México y volverse cantante”.

Sepelio de Pedro Infante en 1957. (Foto: Facebook / @Archivo General de la Nación)

Como actor, Infante comenzó en El organillero (1939) y sumó 63 créditos en películas emblemáticas de la Época de Oro, como Tizoc (1957), Cuando lloran los valientes (1947) y Coyotes en la Huasteca (1948).

“Ismael Rodríguez moldeaba a sus personajes sobre el carácter de Infante. Como el músico Juventino Rosas en Sobre las olas (1950), lejano a la verdad histórica pero cercano a la personalidad del actor”, agrega Google Arts & Culture.

‘El Inmortal’ ganó dos premios Ariel por La vida no vale nada y Tizoc, por la cual recibió como premio póstumo el premio Oso de Plata al mejor actor en Berlín.