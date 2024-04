¿Qué enfermedad tenía Ernesto Gómez Cruz, actor de ‘Los Caifanes’? Esto sabemos

Ernesto Gómez Cruz murió a los 90 años, luego de un tiempo alejado de los escenarios que tanto amó debido a la falta de trabajo y a malestares de salud que afectaban su memoria y su vista.

El actor de El Infierno vivió sus últimos años con melancolía por la actuación, confesó que se sentía solo, enfermo y ya solo esperaba la muerte.

“Vivo en una soledad terrible y aplastante, que me tiene esperando el fin de mis días, aunque si surge algo nuevo con gusto seré uno de los primeros en apuntarme, aunque a este paso solo espero la muerte, esa es segura que llega”, comentó el intérprete a Notimex en 2019.

A través de su Instagram oficial se hizo una invitación de su familia a un homenaje este domingo 7 de abril en Casa Prim.

Ernesto Gómez recibirá un homenaje.

¿Cuándo murió Ernesto Gómez Cruz?

El fallecimiento del actor fue confirmado la noche de este 6 de abril por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), donde estuvo trabajando como secretario de Jubilación en 2019, así como por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), instancias que le dedicaron mensajes de pésame en X.

Al momento no se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento, aunque el intérprete de Los Caifanes habló varias veces sobre su mala salud.

¿Qué pasó con Ernesto Gómez Cruz?

En 2015, el actor de Canoa mencionó a Notimex que había recibido un diagnóstico de sus médicos: un proceso degenerativo normal para su edad, con lo cual perdía agudeza visual y auditiva.

Sin embargo, no sentía que eso afectara su capacidad en la actuación: “Tengo 82 años de edad y visito al doctor periódicamente, me ha mandado gotas para lubricar los ojos, estudia una cirugía, pero aún no me dice si en el oído que me falla o en los ojos, afortunadamente estas complicaciones no limitan mi buen desempeño actoral, por lo que ahora estoy dando lectura un par de guiones para película”.

Ernesto Gómez Cruz participó en cintas como 'El Norte' (1983), aunque se alejó de los escenarios en 2019. (Foto: Cuartoscuro.com / IMDb).

Todavía siguió actuando varios años más, sus últimos créditos fueron en 2018, en Por amar sin ley y La Prima. En ese año, confesó a Ventaneando que tuvo una crisis de salud y estaba muy mal económicamente, lamentó que los productores no le dieran ningún papel:

“Perdí la memoria, de repente ya no sabía quién era, estoy recuperándome. No ha habido un diagnóstico serio”.

¿Ernesto Gómez Cruz tenía Alzheimer?

La mala memoria de Ernesto Gómez Cruz avivó las especulaciones sobre un diagnóstico de Alzheimer, sin embargo, nunca se confirmó.

En 2019 fue captado en una ceremonia de los premios Ariel y dijo a Ventaneando que pronto ya no lo verían más:

“Me he sentido muy mal, estoy enfermo. Serían mis últimas presentaciones, pienso yo, sin ser muy negativo. Ya disfruté de estos eventos... Tengo que aprovechar estos instantes porque ya no es el Gómez Cruz de años atrás. Ya gocé mis tiempos, ya nada más esperar el momento”.

También comentó en ese entonces a Notimex que seguía buscando trabajo e incluso se había acercado al productor Juan Osorio para buscar alguna oportunidad de actuar, pese a que la mala memoria le impedía recordar diálogos.

Ernesto Gómez Cruz tenía 90 años al momento de fallecer. (Cuartoscuro)

Resignado, buscó un puesto como funcionario sindical en la ANDA: “Por lo menos se me pasan las horas viendo pasar a la gente y prefiero estar así que en casa en soledad absoluta”.

Su hijo Raymundo Gómez comentó a Sale el Sol que lo veía decaído en esos días: “Está buscando lo que le gusta, trabajo. Me preocupa que se me muera de tristeza, se está apagando como una vela”.

En el mismo programa, el intérprete narró que había vivido una terrible experiencia luego de que salió a caminar de noche y no supo cómo volver a su casa.

El intérprete fue visto en silla de ruedas en mayo de 2023, cuando recibió un reconocimiento por su trayectoria. Adempas, la actriz Zaide Silvia Gutiérrez llegó a comentar en el programa de Maxine Woodside que él no siempre la reconocía y seguía mal de la memoria.

Gómez mantuvo actividad en Instagram, cuenta que abrió en abril de 2023 con una fotografía suya comiendo caldo tlalpeño y había estado publicando imágenes de sus cintas. Hace unos días publicó una fotografía al lado de la actriz Julissa, con quien participó en Los caifanes (1967).

Ernesto Gómez Ernesto Gómez recibió un homenaje en 2023.

Ernesto Gómez Ernesto Gómez y Dagoberto Gama Sanchez.