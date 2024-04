Kiernan Shipka, protagonista de ‘Sabrina’, habla de la muerte del actor Chance Perdomo: ‘Esto duele’

Kiernan Shipka, protagonista de la serie de Netflix El mundo oculto de Sabrina (2018), se despidió de su amigo y primo en la ficción: Chance Perdomo.

Chance Perdomo murió en un accidente de moto pasado 30 de marzo, según confirmó su publicista en un comunicado difundido a medios de comunicación. No hubo más personas heridas y no se dieron más detalles de lo ocurrido.

El joven actor de 27 años interpretó al hechicero pansexual Ambrose Spellman, primo de Sabrina Spellman en la serie de Netflix; además fue Andre Anderson en Gen V (Prime Video), spin-off de The Boys, la cual tenía prevista una segunda temporada con su participación.

También participó como Landon en las películas After Everything (2021), After We Fell (2021) y After Ever Happy (2022).

Chance Perdomo fue Ambrose Spellman en 'El mundo oculto de Sabrina'. Murió a los 27 años. (Foto: Especial / El Financiero). (IMDb / Instagram @chance_perdomo)

Kiernan Shipka dedica mensaje a Chance Perdomo

Luego de varios días de la noticia del fallecimiento, este 2 de abril Kiernan Shipka dedicó un mensaje al actor con el que compartió el set de 2018 a 2020, en 36 episodios de la serie: “Esto duele... Era un alma única. La fuerza más ardiente, creativa, cariñosa, conectada y atenta que puedas imaginar”.

A través de Instagram, la actriz recordó cómo era convivir con Chance, agregó varias fotografías y videos de ambos riendo: “Tan juguetón como amable. Tan cariñoso como divertido. Nunca dejaba de hacerme reír y nunca dejaba de tenerme en vilo (o fuera de vilo si me llevaba a caballito a mi caravana, como hacía a menudo. Gracias, Chance)”.

La intérprete de Riverdale (2021) destacó el cariño que le tenía: “Su humanidad fue un regalo generoso para mí y para tanta gente. Es realmente difícil imaginar este mundo sin él. Le quería con todo mi corazón. Siempre le querré.”

Kiernan Shipka y Chance perdomo llevaban una buena relación. (Foto: Instagram @kiernanshipka).

Kiernan Shipka habló del fallecimiento de su amigo Chance Perdomo.

‘Gen V’ dedicó mensaje a su actor Chance Perdomo

Hace unos días, Gen V también publicó un mensaje de pésame: “Toda la familia Gen V está devastada por el repentino fallecimiento de Chance Perdomo... extendemos nuestros más sinceros pensamientos y apoyo a la familia de Chance y a todos los que le querían en este difícil momento”.

Además, los productores destacaron el impacto de saber sobre su muerte: “No podemos hacernos a la idea. Para los que le conocíamos y trabajábamos con él, Chance era siempre encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un artista con un talento increíble y, sobre todo, una persona muy amable y encantadora... Incluso escribir sobre él en pasado no tiene sentido”.

De acuerdo con una fuente cercana a la producción, consultada por The Wrap, el inicio del rodaje de la segunda temporada de Gen V se retrasará debido al fallecimiento de uno de sus protagonistas.

Chance Perdomo murió a los 27 años, iba a participar en la segunda temporada de 'Gen V'. (Foto: X @genv / Instagram @sabrinanetflix).