La repentina muerte de Chance Perdomo: ¿Qué le pasó al actor de ‘Sabrina’, ‘After’ y ‘Gen V’?

Hace dos días Chance Perdomo publicó en Instagram su rutina en el gimnasio: “No he empezado. Ya estoy agotado. Lo que haga falta, supongo”. Este 30 de marzo su publicista informó su muerte a través de un comunicado donde se destacó su “pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida”.

Perdomo tenía 27 años, fue una reconocida estrella en ascenso de éxitos de streaming como El mundo oculto de Sabrina (Netflix), donde interpretó a Ambrose Spellman, primo de Sabrina Spellman, un poderoso hechicero pansexual que sabía sobre nigromancia.

También tuvo el papel recurrente de Landon en las películas After Everything (2021), After We Fell (2021) y After Ever Happy (2022).

Su protagónico más reciente fue el de Andre Anderson en Gen V (Prime Video), spin-off de The Boys, la cual tenía prevista una segunda temporada con su participación. Él dio vida a un estudiante de la Universidad Godolkin con habilidades de manipulación magnética.

Chance Perdomo tuvo un papel en las películas de 'After'. (Foto: Instagram @aftermovie).

¿Qué le pasó a Chance Perdomo, actor de ‘After’?

La muerte de Chance Perdomo ocurrió este 30 de marzo en Estados Unidos. A través de un comunicado publicado en la revista Variety se explicó que se debió a un accidente en motocicleta:

“En nombre de la familia y sus representantes, compartimos con gran pesar la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta”.

No se han revelado detalles sobre las circunstancias exactas del incidente, solo se sabe hasta el momento que no hubo otras personas lesionadas, según las autoridades.

Su equipo solo solicitó privacidad para su familia: “lloran la pérdida de su querido hijo y hermano”.

Chance Perdomo fue Ambrose Spellman en 'El mundo oculto de Sabrina'. (Foto: Especial / El Financiero). (IMDb / Instagram @chance_perdomo)

‘Gen V’ retrasa rodaje de segunda temporada

A través de las redes sociales del programa Gen V se publicó un mensaje de pésame de Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television:

“Toda la familia Gen V está devastada por el repentino fallecimiento de Chance Perdomo... extendemos nuestros más sinceros pensamientos y apoyo a la familia de Chance y a todos los que le querían en este difícil momento”.

Chance Perdomo, actor de 'Generación V' (2023), murió a los 27 años. (Foto: IMDb).

También los productores de la serie destacaron: “No podemos hacernos a la idea. Para los que le conocíamos y trabajábamos con él, Chance era siempre encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un artista con un talento increíble y, sobre todo, una persona muy amable y encantadora... Incluso escribir sobre él en pasado no tiene sentido”.

Si bien no quedó claro en su mensaje qué pasará con la serie, en la cual también participa Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger y Shelley Conn, de acuerdo con The Wrap, una fuente cercana a la producción les informó que el inicio del rodaje de la segunda temporada de Gen V será retrasado debido a la muerte de Chance.