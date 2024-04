Muere papá de Jennifer Garner, actriz de ‘Si tuviera 30′: ‘Estábamos cantando mientras nos dejó’

La actriz Jennifer Garner, reconocida por protagonizar películas como Si tuviera 30 (2004) y Elektra (2005), comunicó en redes sociales el fallecimiento de su padre, William John Garner, a los 85 años.

De acuerdo con una publicación que hizo Jennifer Garner en Instagram, que venía acompañada de varias fotografías de ella con su papá, William Garner murió la tarde del 30 de marzo, acompañado de sus familiares.

“Mi padre falleció pacíficamente el sábado por la tarde. Estábamos con él, cantando ‘Amazing Grace’ mientras nos dejó... Aunque no hay tragedia en la muerte de un hombre de 85 años que vivió una vida sana y maravillosa”, escribió Jennifer.

Su publicación ha recibido mensajes de apoyo de otras celebridades, como: Reese Witherspoon, Zoe Saldaña, Julianne Moore, entre otros.

Jennifer Garner tenía una buena relación con su padre William Garner. (Foto: Facebook / @Jennifer Garner)

¿De qué murió el papá de Jennifer Garner?

Aunque la actriz Jennifer Garner compartió la noticia de la muerte de su padre, no reveló las causas detrás del fallecimiento.

En su publicación, Garner aprovechó para agradecer el tiempo que tuvo con su padre y agradeció al personal médico que atendieron a William Garner.

“Estamos agradecidos por la amable conducta de papá y la silenciosa fuerza. Por cómo bromeaba con una sonrisa traviesa... Extendemos nuestra gratitud a las comunidades médicas del Charleston Area Medical Center y City of Hope”.

Jennifer Garner reveló que su padre murió acompañado de su familia. (Foto: Facebook / @Jennifer Garner)

Lo que sí reveló Jennifer Garner es que su padre estaba atravesando algunos problemas de salud, pero no especificó de que se trataba.

“Hay tanto que decir acerca de mi papá, mis hermanas y yo nunca terminaremos de hablar de lo maravilloso que era, así que ten paciencia con nosotros, pero por hoy comparto estos recuerdos con mi aprecio por el amable y brillante hombre, padre y abuelo que era, también como el legado amoroso que dejó atrás”, puntualizó la actriz.

En las fotografías que compartió, se pueden apreciar algunos de los momentos de la vida de Jennifer Garner y sus familiares con el fallecido William John Garner.

Mensaje de Jennifer Garner sobre la muerte de su padre. (Foto: Instagram / @jennifer.garner)

¿Quién era el papá de Jennifer Garner?

A diferencia de Jennifer Garner, William Garner se mantuvo alejado de los reflectores de la vida pública, solo se tiene conocimiento que mantenía una buena relación con la actriz estadounidense y sus hermanas.

De acuerdo con The U.S. Sun, el padre de Jennifer Garner estudió en la Universidad de Texas A&M, donde se graduó como ingeniero químico en 1961.

William estuvo casado por más de 60 años con Patricia Ann Garner, madre de Jennifer Garner y sus hermanas.