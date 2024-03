Sobrino de Andrea Legarreta murió en accidente de moto a los 14 años: ¿Qué le pasó a Mateo Díaz?

Tras días de lucha por sobrevivir, este 22 de marzo falleció Mateo Díaz, sobrino de la conductora Andrea Legarreta, quien aseguró la familia está pasando por un momento difícil y decidió dedicarle un mensaje al joven, que tenía solamente 14 años.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión dedicó un mensaje a la memoria de Mateo, de quien dijo haber sido su madrina.

“Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido. Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu ‘Manina’ (como me llamabas); qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como ‘Manina’ de un ser tan especial y maravilloso”, escribió Legarreta.

De igual forma, mencionó que la situación está siendo muy difícil de asimilar para toda la familia, sobre todo porque era un adolescente y apenas estaba empezando a cumplir algunos sueños en el motociclismo deportivo, mismo que practicaba.

“¡Tan solo 14 años! Dios… Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo, pero no es así. Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan. Sin embargo tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación”, agregó.

Accidente de Mateo Díaz: ¿Qué le pasó al sobrino de Andrea Legarreta?

Mateo Díaz Martínez era una joven promesa del motociclismo deportivo, pues desde pequeño mostró su pasión por esta disciplina, misma que practicaba e incluso participaba en algunas competencias.

La madre de Mateo es Valentina Martínez, prima de Andrea Legarreta, desde hace algunos días compartió que el joven de 14 años sufrió un accidente mientras practicaba motociclismo en Estados Unidos, pero no fue hasta este viernes que habló más abiertamente lo que le pasó al joven.

“Tuvo un accidente el miércoles (20 de marzo) entrenando en Houston. Sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza que le ocasionó una grave lesión, falleció el 22 de marzo”, dijo brevemente Valentina en su video, donde la acompañaban Homero Díaz, papá de Mateo, y su hermano menor.

Antes de comunicar la muerte de su hijo, Valentina compartió algunas actualizaciones sobre el estado de salud de su hijo mayor, quien debido al grave golpe en la cabeza siempre tuvo un estado de salud “muy, muy delicado”.

“La inflamación de su cerebro no cede y está comprometiendo otros temas de su cuerpo. Lo van a llevar a hacer un Ct scam para ver qué función cerebral presenta y después tomaremos decisiones”, escribió Martínez.

Familia de Andrea Legarreta, tranquila tras muerte de Mateo

El mismo día que fue hospitalizado Mateo, su mamá dijo que habló con él, y le manifestó que, si estaba listo para trascender, que se fuera tranquilo, pues tanto ella como su papá y hermano iban a estar bien.

Hace unas horas, cuando se dio a conocer su muerte, aseguraron que mantenían una postura tranquila.

“Lo hacemos con el corazón deshecho, estamos pasando por un momento muy difícil, pero estamos contentos, tranquilos, porque Mateo se fue tranquilo, feliz; se fue haciendo lo que más le gusta, con el equipo que quiso ponerse ese día, y yo sé que se fue cumpliendo uno de sus más grandes sueños”, agregó la prima de Andrea Legarreta.