Ricardo Casares se enfermó de COVID antes de su infarto: ¿Cuántas veces ha tenido coronavirus?

La mañana del lunes se dio a conocer que el conductor de TV Ricardo Casares sufrió un infarto y fue hospitalizado minutos antes de entrar a Venga la Alegría, programa en el que trabaja. Sin embargo, esta no ha sido la única complicación médica del famoso, pues también padeció COVID en dos ocasiones, mismas que han mermado su salud en los últimos años.

“Ha sido una mañana difícil para nosotros, tratamos de poner la mejor cara y el show debe continuar, pero ha sido muy difícil por una situación con ‘Ricky’ Casares”, dijo Patricio Borghetti, compañero de Casares, en la emisión de este 26 de febrero. “Tuvimos un susto importante”, agregó Sergio Sepúlveda.

Si bien el conductor de Venga la Alegría fue llevado a tiempo al hospital, donde recibió la atención médica pertinente y ya se encuentra estable, su papá, Ricardo Casares Zavala, comentó que el infarto fue porque una arteria coronaria se tapó.

El diagnóstico de Ricardo Casares es favorable, según el cardiólogo, y estará en la unidad de cuidados cardiacos durante un par de días para mantenerlo en observación, pues su salud ya se había complicado en semanas pasadas al haber sufrido COVID.

Ricardo Casares detectó el dolor a tiempo, antes de sufrir un infarto. (Foto: Ricardocasares)

Así informó Ricardo Casares que tenía COVID hace unas semanas

Hace dos semanas, el pasado 13 de febrero, el conductor de TV hizo una publicación en sus redes sociales donde compartió con sus seguidores que se enfermó de COVID, que desde marzo de 2020 llegó a México y ha provocado una crisis sanitaria a nivel mundial.

“Amigos me han preguntado por mi ausencia en el programa la cosa es que tengo COVID pero como recordarán la vez pasada me dio muy feo por eso tengo que extremar cuidados, estoy ‘bien’ pero con una congestión bruta y molestias en general. Pero pronto me tienen de vuelta”, escribió Casares en Facebook, acompañado de una foto en la que aparece con un termómetro digital en la boca.

En redes sociales especulan que el hecho de haberse enfermado de COVID lo hizo más propenso a sufrir problemas cardiacos, de acuerdo con información publicada por Bloomberg.

¿Cuántas veces ha tenido COVID Ricardo Casares?

No obstante, ya se había enfermado de COVID en el pasado, y de forma más fuerte que en la última ocasión. Tan así, que llegó a necesitar de un tanque de oxígeno varias horas al día, pues su capacidad de oxigenación bajó considerablemente.

En una conversación que sostuvo con la periodista Flor Rubio, Ricardo confesó que en agosto de 2020 sufrió COVID, enfermedad que le provocó neumonía y lo mantuvo sensible de sus vías respiratorias. Incluso, mencionó que todavía no se recuperaba por completo de los pulmones en aquel entonces.

“Me pegó fuerte, me dio neumonía y me pegó en varios órganos. A pesar de eso sé que soy muy afortunado”, dijo en primera instancia, y compartió cuáles eran los cuidados médicos que llevaba en aquel entonces.

“Ando con mi oxígeno, mis medicamentos (...) Sigo con neumonía, la última parte y tengo que seguir con oxígeno 7 horas al día, tomo mucho antiinflamatorio, tengo que tener cuidado con ellos porque bajan las defensas”, explicó el conductor de TV.

Ricardo Casares es un exconductor de 'Ventaneando'. (Foto: Instagram @ricardocasares).

¿Cuál es el estado de salud de Ricardo Casares?

Tras el infarto que sufrió este lunes por una obstrucción de una arteria coronaria, Ricardo Casares Zavala, papá del presentador de Venga la Alegría, platicó en Ventaneando que su hijo fue sometido a un cateterismo, procedimiento que se realiza para diagnosticar y tratar enfermedades del corazón.

Casares ya tiene resultados positivos y estará un par de días en cuidados cardiacos; su estado de salud actualmente es estable y fuera de peligro.

Su padre también agradeció a sus compañeros de trabajo y a Televisión Azteca por hacer lo pertinente para que su hijo llegara al hospital a tiempo y de esta forma fuera atendido.