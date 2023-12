Pedro Damián habló sobre Poncho Herrera y su ausencia de RBD: ‘Debo respetar su opinón’

RBD cerró su gira de despedida en el Estadio Azteca el pasado 21 de diciembre con invitados muy especiales, como el productor Pedro Damián, quien incluso se subió al escenario a decir unas palabras.

“Él es Pedro Damián, sin él nosotros no estaríamos aquí el día de hoy, él hizo esto realidad” dijo Anahí visiblemente emocionada en el concierto, y posteriormente el productor, que fue pieza clave para la formación de RBD, agradeció el cariño del público para la banda.

Antes de que iniciara el último concierto, Pedro Damián fue abordado por la prensa y compartió cómo se sentía de estar en aquel recinto.

Pedro Damián habló sobre Poncho Herrera

Sin embargo, los medios de comunicación presentes no pudieron evitar preguntarle por Alfonso Herrera, quien formó parte de RBD en sus inicios, pero cuando se realizó el reencuentro decidió no participar.

Se le preguntó al productor de telenovelas si consideraba que Poncho Herrera hizo falta durante la gira que llevó a RBD por cuatro países y diferentes escenarios.

Poncho Herrera formó parte de RBD a inicios de los dosmil. (Sergio (Savaman) Savarese/Flickr)

“No necesariamente”, dijo al principio, para después puntualizar que respetaba la decisión del actor de no ser partícipe del reencuentro.

“Lo han hecho bien los cinco y la decisión de Poncho creo que ha sido una decisión personal que afecta su carrera, si él sintió que no debería de hacerlo es por algo y yo debería de respetar su posición y entenderla”, explicó Pedro Damián.

Pedro Damián agradece apoyo de fans a RBD

RBD es una agrupación que nació dentro de la telenovela Rebelde, producida por Pedro Damián, y al ser ‘el creador’ de aquel concepto, se dijo agradecido con los fans que han apoyado a la banda conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

RBD realizó una gira de despedida este 2023. (Foto: Facebook / @RBD)

Además, destacó al equipo que trabajó con él el tiempo que duró la telenovela (de 2004 a 2006).

“Muy contento, muy orgulloso que después de tantos años aún exista una fanpage, me siento muy feliz, con mucho humor (…) creo que fue un gran equipo el que me acompaño, fuimos mucha gente, me tocó guiar un poco, pero fue un gran equipo”, dijo el productor previo al último concierto de RBD el 21 de diciembre.