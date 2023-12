George Clooney dice que Matthew Perry no era feliz en ‘Friends’: ‘No le trajo alegría ni paz’

George Clooney recordó su amistad con Matthew Perry y afirmó que el actor de 'Friends' no era feliz en las grabaciones. (Foto: Shutterstock)

George Clooney recordó su amistad con Matthew Perry, a quien conoció cuando tenía 16 años, por lo que el actor se refirió a él tras su muerte en su casa de Los Ángeles el pasado 28 de octubre a los 54 años

Ambos eran vecinos en el set de los programas más exitosos de la época: ER y Friends, en donde Perry interpretó al personaje de Chandler Bing.

El sueño de Matthew Perry revelado por George Clooney

Clooney solía jugar al pádel con Matthew, quien asegura a esa edad “era un niño genial, divertido”, señaló a Deadline. En uno de esos momentos, le compartió sus sueños de conseguir un papel en una sitcom.

“Todo lo que nos decía, me refiero a mí, a Richard Kind y a Grant Heslov, era: ‘Solo quiero aparecer en una comedia de situación y sería el hombre más feliz del mundo’”.

“Y obtuvo probablemente uno de los mejores de todos los tiempos”, añadió. Pero luego de su ingreso al popular programa de televisión, George argumenta que “no estaba feliz. No le trajo alegría, ni felicidad, ni paz”.

De eso se pudo dar cuenta cuando lo encontraba por Warner Brothers, donde se grababan las series de la cadena NBC que se transmitían en el mismo horario entre los años noventa y dosmil.

Matthew Perry le dio vida a Chandler en 'Friends'. (Foto: Warner Bros.)

George Clooney sabía que Matthew Perry no estaba contento

Aunque afirma que fue testigo de la lucha de Perry contra las adicciones, Clooney –quien incluso apareció como uno de los invitados en Friends – dice que “no sabíamos lo que estaba pasando”.

“Sabíamos que no estaba contento y no tenía idea de que estaba haciendo: 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que hablaba, todas esas cosas desgarradoras. Y también te dice que el éxito, el dinero y todo eso, no te trae felicidad automáticamente. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida”, añadió.

¿De qué murió Matthew Perry?

El informe de autopsia revelada por el forense del condado de Los Ángeles concluyó que falleció por los efectos agudos de la ketamina, aunque se determinó que fue de forma accidental.

Entre los factores que también contribuyeron se menciona el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina.