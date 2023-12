Muere Emily Matson, presentadora de TV, tras ser atropellada por un tren

Emily Matson, presentadora en el programa de noticias 'Erie News Now', falleció a los 42 años. (Foto: erienewsnow.com)

La presentadora de televisión Emily Matson murió atropellada por un tren a los 42 años. El hecho fue confirmado por el programa de noticias Erie News Now, en donde trabajó durante más de una década en Pensilvania, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron la mañana de este 11 de diciembre en Fairview Township. “Emily fue una luz brillante en nuestra sala de redacción, brindando noticias con pasión y amor”, dijo en un comunicado Lilly Broadcasting vía People.

“Siempre disfruté trabajar con Emily. Su sonrisa iluminó la habitación y su capacidad para informar las noticias fue increíble. La extrañaremos profundamente”, reaccionó en sus redes sociales Mike Kelly, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El equipo del programa 'Erie News Now' hizo una despedida a Emily Matson. (Foto: X @ErieNewsNow)

La causa de muerte de Emily Matson según los forenses

Aunque no se dieron a conocer más detalles del fallecimiento, el forense del condado de Erie, Lyell Cook, aseguró a The New York Post la causa de muerte.

Las autoridades determinaron que existían pruebas –a las que calificó como “incuestionables”– que los hicieron deducir que la causa fue un suicidio.

¿Quién fue Emily Matson?

Matson –nacida en 1981– se unió a WICU-TV (empresa afiliada de NBC), a principios de los años 2000, de acuerdo con la información proporcionada en su perfil.

Se graduó de la Universidad La Roche en Pittsburgh luego de estudiar la licenciatura en comunicaciones y tecnología de medios.

Su carrera en noticias comenzó cuando produjo durante 2 años el programa matutino con Mark Soliday, el cual confesó que la hacía laborar hasta la madrugada. Luego lo dejó para convertirse en reportera de asignación general, en donde se especializó en temas relacionados con el crimen.

Emily compartía su entusiasmo al marcar una diferencia en la comunidad, ya que algo que le gustaba sobre su trabajo es que ningún día era igual. “Me encantan las situaciones de noticias de última hora”, escribió para la página web de Erie News Now.

“Estoy muy feliz de estar contando las historias que impactan a mis vecinos todos los días”, añadió quien recibió en 2 ocasiones el premio a las “Noticias Destacadas” por parte de la Asociación de Locutores de Pensilvania.