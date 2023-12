¿Daddy Yankee se divorcia de Mireddys González? Esto sabemos

Daddy Yankee está en el cierre de su gira 2023. El cantante se presentó el pasado 30 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, donde más de 14 mil personas asistieron para corear los éxitos del intérprete de ‘Gasolina’.

Sin embargo, en medio de los últimos shows del puertorriqueño, han surgido algunos rumores en torno a una supuesta separación entre él y Mireddys González, con quien el cantante tiene 28 años de relación.

¿Por qué se rumora que Daddy Yankee y Mireddys González se están separando?

Las sospechas sobre el supuesto divorcio entre Daddy y Mireddys comenzaron cuando las apariciones de la influencer en los eventos del intérprete comenzaron a ser menos frecuentes.

Asimismo, los fans se percataron de que ninguno de los dos se seguía en Instagram.

Algunos seguidores también agregaron que Daddy borró las fotos que tenía con Mireddys en su perfil.

Además de los comentarios en redes, el conductor Fernán Vélez, conductor del programa puertorriqueño Lo Sé Todo TV, retomó el tema durante una transmisión y señaló que el ‘unfollow’ de ambos era una ‘señal’.

“Un matrimonio ejemplar. Muy bonito. Que han estado en las buenas y en las no tan buenas. Hay muchos rumores de que algo está pasando en esta relación. Se dejaron de seguir en las redes sociales”, dijo en el programa.

Mireddys suele compartir algunas imágenes de su relación Daddy Yankee en redes sociales. (Foto: Instagra, @mireddys)

Mireddys González sigue apoyando a Daddy Yankee

No obstante, recientes publicaciones de Mireddys han puesto en duda la separación, pues tras la presentación en el Coliseo de Puerto Rico, la influencer compartió varias historias de fans que aluden al reciente show de su pareja.

Hasta el momento ninguno de los dos ha mencionado nada sobre la supuesta ruptura ni ha hecho declaraciones para ningún medio de comunicación.

Mireddys González y Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, se conocieron cuando eran muy jóvenes. La pareja tiene tres hijos: Yamilet, Jesaaelys y Jeremy.

Desde hace 28 años la pareja se ha acompañado tanto en el aspecto familiar como profesional. En más de una ocasión, el intérprete de reguetón expresó que su esposa lo ha apoyado desde que dio sus primeros pasos en el género urbano.

“Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”. reveló para el programa Detrás de la fama, de Telemundo.