Fallece Kevin Turen, productor de ‘Euphoria’, a 4 meses de la muerte de Angus Cloud

El productor de cine Kevin Turen falleció a los 44 años, fue conocido por participar en la producción de series de HBO como Euphoria (2019) y The Idol (2023).

Además de participar en la producción de Euphoria, Kevin Turen cofundó en 2018, con Ashley Levinson y Sam Levinson, la casa productora conocida como Little Lamb Productions de la que han salido Pieces of a Woman (2020) y Breaking (2022).

De acuerdo con Variety, la noticia del fallecimiento de Kevin Turen se confirmó por medio de un comunicado que compartió a medios estadounidenses el director ejecutivo de Penske Media Corporation, Jay Penske, quien era amigo cercano del productor.

“A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin era su familia y sus amigos... Nuestro corazón colectivo se rompe por ellos, y todos sentimos una profunda pérdida. Echaremos mucho de menos a Kevin, y esta ciudad ha perdido hoy a una de sus estrellas emergentes más brillantes”, se puede leer en el comunicado que compartió The Hollywood Reporter.

Kevin Turen trabajó en la producción de varias películas y series. (Foto: YouTube / @VarietyRadioOnline)

¿De qué murió Kevin Turen, productor de ‘Euphoria’?

Según Deadline, se desconocen las causas detrás de la muerte del productor Kevin Turen, le sobreviven su esposa, Evelina, y sus dos hijos; sin embargo, no es la única persona del equipo de producción de Euphoria que falleció este 2023.

Hace cuatro meses, el actor Angus Cloud, quien interpretaba al personaje de Fezco en la serie, murió a los 25 años. La familia del intérprete confirmó la noticia por medio de un comunicado que compartió a TMZ en el que lamentaron su fallecimiento:

Hoy hemos tenido que despedirnos de un ser humano increíble con el corazón encogido. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos nosotros en muchos sentidos”. A los pocos días, las autoridades revelaron que Cloud murió por una sobredosis accidental.

A principios de febrero de 2022 se confirmó la llegada de una tercera temporada de Euphoria, protagonizada por Zendaya; sin embargo, su estreno se tiene contemplado hasta 2025 como consecuencia del paro de actividades de los actores de Hollywood que concluyó este 8 de noviembre.

La serie dio el anuncio de que habrá tercera temporada. (Instagram: Euphoria)

¿Quién era Kevin Turen, productor de ‘Euphoria’?

Kevin Turen nació en 1974 en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, desde una edad muy temprana mostró interés por la industria del entretenimiento.

Variety señala que Turen se graduó de Columbia University, en donde se especializó en estudios críticos de cine. Uno de sus primeros empleos fue como ejecutivo creativo en First Look Studios en donde consiguió convertirse en presidente de producción.

Entre las cintas que produjo Kevin, destacan algunas como All is Lost (2013), Waves (2019), The Unbearable Weight of Massive Talent (2022), entre otras. Asimismo, trabajó en la serie The Idol de 2023 protagonizada por el cantante The Weeknd.

Una de sus labores más conocidas fue como productor en las películas de terror del director Ti West llamadas X (2022) y Pearl (2022) protagonizadas por la actriz Mia Goth.