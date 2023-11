Belinda advierte que estrenará disco con dedicatorias: ¿Habrá alguna indirecta para Nodal?

Lo que todos los ‘Belifans’ estuvieron esperando por años, pronto se hará realidad: Belinda lanzará en los próximos meses un nuevo álbum con canciones que, de acuerdo con lo que ella misma compartió, llevan ‘dedicatoria’.

Hace unos meses, la cantante nacida en España ya había adelantado en sus redes sociales que firmó contrato con Warner Music como su nueva casa productora para lanzar música nueva, y en días pasados compartió más al respecto.

Belinda comparte detalles de su nuevo disco

En una de sus más recientes presentaciones musicales, la llamada ‘princesa del pop latino’ compartió con los presentes no solo que estaba trabajando en hacer nueva música, sino que el material que saldrá en los próximos meses es muy especial para ella.

Una de las cosas que más llamó la atención a los seguidores de la cantante es que todas las canciones de su próximo material discográfico tendrán dedicatoria.

Belinda estrenará música en 2024. (Instagram / @belindapop)

“Este nuevo disco es muy personal; todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, los líos, los problemas. Hice catarsis otra vez en la música en el estudio y simplemente dije ‘Bueno, yo también tengo algo que decir a través de mi música’”, explicó.

Después de esta declaración, muchos aseguraron que habrá temas dirigidos a sus exparejas, como Christian Nodal, con quien se desató cierta polémica después de romper su compromiso.

¿Cuándo se estrenará la nueva música de Belinda?

En su mismo discurso, la cantante de ‘Luz sin gravedad’ no ahondó en detalles sobre el lanzamiento de su disco, aunque sí adelantó que el primer sencillo verá la luz a inicios de 2024.

“El primer sencillo va a salir a finales de enero del 2024. Así que ya casi, estoy muy emocionada, ojalá que le guste mucho. Espero que se identifiquen, porque es un disco muy real”, compartió visiblemente emocionada.

Belinda compartió en agosto que firmó contrato con Warner Music para hacer nuevas canciones. (Foto: Instagram @belindapop)

Incluso, se tomó un tiempo para mencionar que todas las canciones incluidas en su nuevo material son escritas por ella, así que los temas reflejan sentimientos y emociones que Belinda ha experimentado a lo largo de su vida sobre temas que, hasta el momento, todavía no ahonda.

“Nadie escribe mis canciones, las escribo yo, estoy horas con mi libreta en el estudio, dedicándole tiempo, esfuerzo, mi corazón y es ahí para ustedes, así que espero que lo disfruten y ya casi sale a finales de enero”, finalizó.