¿De qué murió el actor Tyler Christopher, exesposo de Eva Longoria, a los 50 años?

El actor Tyler Christopher, quien se hizo popular por los años que interpretó al personaje de Nikolas Cassadine en la serie Hospital General, falleció a los 50 años en su departamento ubicado en San Diego, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su representante Chi Muoi Lo, quien calificó el hecho como “impactante”, por lo que se dijo “devastado” por la pérdida.

“Era un actor muy talentoso y, lo que es más importante, un amigo increíble. Mi corazón está con sus amigos y familiares que lo amaron tanto”, escribió en un comunicado a CNN.

Aunque no se han dado a conocer las causas oficiales, el también actor Maurice Benard lo atribuyó a “un evento cardiaco” la mañana de este 31 de octubre.

“Era un individuo verdaderamente talentoso que iluminaba la pantalla en cada escena que interpretaba y disfrutaba llevando alegría a sus fieles seguidores a través de su actuación. Tyler era un alma dulce y maravilloso amigo para todos los que lo conocieron”, expresó en sus redes sociales.

Maurice Benard se despidió de Tyler Christopher en sus redes sociales. (Foto: Instagram @mauricebenard)

¿Quién era Tyler Christopher?

Christopher nació el 11 de noviembre de 1972 en Joliet, Illinois. Su primer papel importante fue en la serie Hospital General, en la que trabajó entre 1996 y 2016, en la que logró varias nominaciones a los premios Emmy, que obtuvo en 2016.

Otros de sus títulos fue Days of Our Lives, entre 2018 a 2019, con el papel de Stefan DiMera. Se suman The Lying Game y apariciones como invitado en The Twilight Zone, CSI: Crime Scene Investigation, Family Law, Charmed, Angel y The Pretender.

Su carrera incluyó películas como Ice Storm, 20.0 Megaquake, Super Volcano, Shouting Secrets, Out of the Black, Max Winslow and the House of Secrets, Murder, Anyone? y Beyond the Lights.

En su vida personal, se casó con Eva Longoria en 2002 y se separaron en 2004. Tuvo hijos con la ex reportera de ESPN, Brienne Pedigo, con quien se relacionó de 2008 a 2021.

Además de sobrevivir a una lesión cerebral traumática, habló abiertamente de sus adicciones y los medicamentos que tomaba para tratar sus problemas de salud mental, así como sus visitas a la psiquiatra por su trastorno de depresión bipolar.