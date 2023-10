¿De qué murió Haydn Gwynne, actriz de ‘The Crown’, a los 66 años?

Haydn Gwynne, actriz británica recordada por su aparición en la serie de Netflix The Crown, falleció a los 66 años luego de que en septiembre pasado se retirara de una obra de teatro tras conocer un diagnóstico de cáncer.

Su representante envió un comunicado para confirmar la noticia, en donde agradece al personal y equipo médico de los hospitales Royal Marsden y Brompton.

“Con gran tristeza compartimos con ustedes que, tras su reciente diagnóstico de cáncer, la estrella del teatro y la pantalla Haydn Gwynne murió en el hospital en la madrugada del viernes 20 de octubre, rodeada de sus amados hijos, familiares cercanos y amigos”, expresó vía BBC.

Haydn Gwynne tuvo un papel en 'The Crown'. (Foto: Wikicommons)

¿Quién fue la actriz Haydn Gwynne?

Gwynne nació en West Sussex, en octubre de 1957, y estudió sociología en la Universidad de Nottingham. Trabajó como estudiante de teatro y luego de graduarse dio clases de inglés en la Universidad de Roma, de acuerdo con The Guardian.

En los ochenta apareció en Nice Work, aunque fue su papel como periodista en Drop the Dead Donkey que le dio mayor reconocimiento y una nominación a los premios BAFTA en 1992.

También se incluyó en una categoría de los premios Tony por su trabajo en Billy Elliot the Musical y en 3 ocasiones compitió en los galardones Oliver por City of Angels, Women on the Verge of a Nervous Breakdown (basada en la obra de Pedro Almodóvar) y The Threepenny Opera.

Otros de sus proyectos incluyen Peak Practice, Sherlock, Merseybeat y The Windsors, en la cual interpretó a la reina Camilla. Tuvo un papel real como la exprimera ministra Margaret Thatcher en The Audience e interpretó a la dama de compañía de la reina Isabel II, Lady Susan Hussey, quien renunció a la casa real luego de una disputa por racismo, en la quinta temporada de The Crown.