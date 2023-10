¿Grimes demandó a Elon Musk por sus hijos? Esto sabemos de la nueva polémica del empresario

La cantante Grimes solicitó ante el tribunal en California, Estados Unidos, una “petición para establecer una relación parental” de sus 3 hijos con el empresario Elon Musk, de acuerdo con documentos entregados el pasado 29 de septiembre.

El registro obtenido por Page Six tendría como objetivo que se identifique a los padres legales de los menores, aun cuando no estén casados. Según el medio, la artista canadiense no ha pedido ni la manutención ni los derechos de custodia.

La expareja comenzó a salir en 2018 y anunciaron su separación en septiembre de 2021. Su primogénito nació en mayo de 2020 y una pequeña en diciembre de 2021 con ayuda de una madre sustituta. Recientemente, se dio a conocer en la biografía del dueño de X que tuvieron un tercer hijo en secreto, que es el número 11 para el millonario.

Grimes busca establecer la relación de paternidad de sus hijos con Elon Musk. (Foto: AP / Instagram @grimes)

La polémica publicación de Grimes

Claire Boucher, el nombre real de la intérprete, se refirió en sus redes a Strider y Azure, los gemelos de Musk con Shivon Zilis, en un mensaje que después eliminó, que iba dirigido a Walter Isaacson, el autor del libro.

“Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado”, escribió. No se sabe si se refiere a Techno Mechanicus, el menor de ellos.

“Nunca me habían permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de la situación que desgarró por completo a mi familia”, añadió Grimes.

Después aseguró que se había podido comunicar con Zilis, por lo que manifestó que estaban emocionadas de poder criar juntos a los niños, que se llevan poco tiempo de diferencia en su fecha de nacimiento, pues llegaron al mundo en noviembre de 2021, poco después de la separación de Grimes y Musk.