¿Qué pasó con ‘El Chapo Guzmán: JGL LLC’, marca de ropa que Emma Coronel iba a lanzar en 2019?

En 2019, cuando Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán estaba enfrentando un juicio por delitos relacionados con tráfico de drogas en Estados Unidos, su esposa Emma Coronel tenía planeado lanzar una marca de ropa y accesorios llamada ‘El Chapo Guzmán: JGL LLC’.

Sin embargo, el lanzamiento no se concretó por diversas situaciones, incluyendo la condena que ella enfrentó pro ser cómplice.

Y cuatro años después, dicha marca de ropa podría ‘despertar’ gracias a que la esposa del capo estará en libertad a partir de este 13 de septiembre tras pasar dos años y cuatro meses en una prisión de Forth Worth, Texas y posteriormente en el Centro de Manejo Residencial de Reinserción de Long Beach.

¿Por qué Emma Coronel ya no siguió con la marca inspirada en ‘El Chapo’?

Retrocedamos en el tiempo: abril de 2019. Emma Coronel anunció en el New York Law Journal, que se lanzaría una marca llamada ‘El Chapo Guzmán: JGL LLC’, misma que ya había diseñado gorras, playeras, jeans y protectores de celulares.

Incluso el mismo Guzmán, que en aquel entonces estaba esperando su sentencia a cadena perpetua en un tribunal de Brooklyn, firmó un documento en donde cedía todos los derechos de su imagen a la madre de sus gemelas, María Joaquina y Emaly, hoy de 12 años.

Emma Coronel es la esposa de 'El Chapo' Guzmán; la conoció en los primeros años de los dosmil. (Instagram: / @therealemmacoronel / Cuartoscuro)

Sin embargo, y aunque Coronel expresó su emoción por este proyecto, se dio a conocer que la modelo ya era objeto de una investigación federal apenas dos semanas después del anuncio en Nueva York.

En julio de 2020, cuando Emma estaba enfrentando acusaciones relacionas con complicidad, su abogada explicó en una entrevista con Univisión que, en realidad, esta no fue la verdadera razón para que ‘El Chapo Guzmán: JGL LLC’, proyecto que ya tenía años de planeación, no se concretara.

“No comenzó a operar porque no terminamos los procesos, formar un negocio no es fácil, toma tiempo (…) La señora (Coronel) deseó ponerlo en pausa y ya luego llegó el COVID y no hemos terminado”, señaló Colón Miró.

“Eso se tuvo que poner en pausa, no lo podemos retomar aún por lo del COVID (…) Obviamente las tiendas y la industria de la ropa se han visto afectadas por lo del covid”, agregó la abogada de Coronel.

Emma Coronel retomaría la marca de ropa inspirada en ‘El Chapo’

Tras salir de la cárcel y enfrentar su proceso bajo libertad condicional, la exreina de belleza podría retomar el proyecto empresarial que dejó pendiente antes de ser arrestada, de acuerdo con unas declaraciones realizadas por su abogada, Mariel Colón, en junio de este año.

Emma Coronel obtuvo su liberta este 13 de septiembre. (Foto: EFE)

La representante legal de Emma dijo ante el mismo medio arriba citado que, desde que quedara en libertad, su clienta pensaba retomar algunos proyectos pendientes, como la marca de ropa que se lanzaría en 2019.

“Ella había comenzado un proyecto que tuvo que quedarse en pausa por razones obvias, pero ahora está lista para retomar este proyecto con unas ganas increíbles de convertirse en una mujer empresaria”, explicó Mariel Colón en el programa Despierta América.