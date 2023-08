Emma Heming, esposa de Bruce Willis, confiesa que no está bien: 'Tengo que hacer un esfuerzo'

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, confesó no estar bien al mantenerse al cuidado del actor que enfrenta un diagnóstico de demencia frontotemporal que lo obligó a retirarse de la actuación y desaparecer del ojo público.

La modelo se convirtió en su mayor acompañante y ha expresado la importancia que los allegados a los enfermos mantienen, por lo que compartió en un video en redes sociales que ver fotografías y las palabras de apoyo la ayudan a dejar de ser pesimista.

“Sé que parece que estoy viviendo mi mejor vida, tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda. Lo hago por mí misma, lo hago por nuestras dos hijas y por Bruce, quien no querría que viviera de otra manera”, argumentó.

Sin embargo, Heming asegura que día con día busca dar lo mejor de sí por el bien de su familia, aunque no siempre sea fácil. “No quiero que se malinterprete que soy buena porque no lo soy, no estoy bien (…) cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos buenos para las personas a las que amamos, a las que queremos cuidar y por las que queremos dar la cara”, añadió.

Emma Heming se encuentra al cuidado de Bruce Willis. (Foto: Instagram @emmahemingwillis)

¿Cómo ha sido la salud de Bruce Willis?

En marzo de 2022 su familia anunció a través de un comunicado su retiro tras una afasia que le provocaba problemas con el lenguaje. En febrero de 2023 aseguraron que el deterioro de su salud se debía a un diagnóstico más específico, la demencia frontotemporal.

La enfermedad ha progresado, por lo que tiene cambios de personalidad y olvida algunas cosas, como el aniversario de matrimonio con Heming, quien a su vez ha dicho que las opciones son escasas.

Su hija, Tallulah Willis, contó que al principio creían que su diagnóstico -que comenzó como una vaga falta de respuesta- era una pérdida de audición por sus películas en Hollywood. Incluso lo llegó a tomar personal como que se debía a una falta de atención hacia ella.

Tras darse cuenta de que algo estaba mal, le hicieron diversos estudios cognitivos ante la falta de diagnóstico. Ahora registra futuros recuerdos como fotografías o mensajes de voz guardados en un disco duro.