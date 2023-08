Jamie Foxx se disculpa tras polémica en la que fue acusado de antisemita

El actor Jamie Foxx protagonizó una polémica en redes sociales luego de publicar un comentario en su cuenta por el que fue criticado y acusado de ser antisemita, ya que nombró a Jesús para referirse a los falsos amigos.

Después de eliminar su comentario, quien recientemente habló sobre los problemas de salud con los que se enfrentó en el pasado, recurrió posteriormente a la misma vía para pedir perdón.

“Quiero disculparme con la comunidad judía y todos los que se sintieron ofendidos por mi publicación. Ahora sé que mi elección de palabras ha causado ofensa y lo siento. Esa nunca fue mi intención”, escribió.

Asimismo, aclaró lo que quiso decir. “Fui traicionado por un amigo falso y eso es lo que quise decir con ‘ellos’, nada más. Solo tengo amor en mi corazón para todos. Amo y apoyo a la comunidad judía. Mis más profundas disculpas a cualquiera que se haya ofendido”, añadió.

Jamie Foxx se disculpó por su publicación sobre Jesús. (Foto: Instagram @iamjamiefoxx)

¿Qué dijo Jamie Foxx sobre Jesús?

Con fondo negro y letras blancas, el también comediante estadounidense acompañó el siguiente mensaje con los hashtags #falsosamigos y #falsoamor. “Mataron a este tipo llamado Jesús. ¿Qué crees que te harán?”.

A los comentarios negativos en contra de Foxx también se unió la actriz de Friends, Jennifer Aniston, luego de que medios locales informaran que le había puesto ‘me gusta’ a la publicación original. A través de sus historias, argumentó lo que pensaba sobre el antisemitismo y se pronunció respecto al tema.

“Esto realmente me enferma. No le di ‘me gusta’ a esta publicación a propósito o por accidente. Y lo que es más importante, quiero ser claro con mis amigos y cualquier persona herida por esto que aparece en sus feeds: NO apoyo ninguna forma de antisemitismo. Y realmente no tolero el ODIO de ningún tipo. Punto”, dijo vía Entertainment Weekly.