Madonna fue hospitalizada al descuidar su salud ¿por competir? ‘Claramente no aguantó'

El pasado 28 de junio trascendió que Madonna fue hospitalizada de emergencia por complicaciones en su estado de salud, y posteriormente se supo que fue gracias a una bacteria que adquirió. Actualmente ya se encuentra recuperándose en su casa.

No obstante, algunas personas cercanas a la cantante aseguran que sus defensas bajaron gracias a que llevaba semanas autoexigiéndose puesto que estaba a punto de iniciar The Celebration Tour, con el que celebra 40 años de trayectoria, y que a pesar de notar algunos síntomas, no descansó.

“Ignoró varios síntomas porque pensó que se irían. No quería perder tiempo de ensayo”, declaró una fuente a People.

Incluso, hubo quienes compartieron que uno de los motivos por los que ‘La reina del pop’ había ensayado tanto fue “por querer competir con cantantes más jóvenes que ella” como Taylor Swift, quien también esta de gira con The Eras Tour.

Madonna continúa recuperándose tras haber sufrido una infección. (Foto: Twitter / @Madonna)

Madonna y sus autoexigencias pusieron en riesgo su salud

Hace unos días, Page Six compartió que Madonna llevaba varias semanas ensayando hasta 12 horas al día en el Nassau Coliseum en Uniondale, Nueva York. La cantante quería dejar todo listo para la gira que tuvo que ser pospuesta tras su hospitalización.

Distintos medios extranjeros, como The Sun, compartieron declaraciones de personas cercanas a la cantante de ‘Like a Prayer’, quienes señalaban que Madonna buscaba dar un show a la altura de cantantes más jóvenes que ella, por lo que estaba poniendo en riesgo su salud.

“La cuenta regresiva estaba en marcha. Madonna estaba enfocada cien por ciento en la gira y trabajando horas extras, pero claramente no aguantó y las personas a su alrededor le han estado recordando amablemente que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25. Ella necesitaba controlar su ritmo. Esforzarse tanto era extremadamente arriesgado”, señaló la fuente.

La cantante Madonna estuvo en el Palacio de los Deportes en 2016, como parte de su gira 'Corazón Rebelde'. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com)

¿Madonna se sentía mal por su edad?

Entre otras declaraciones, ‘La reina del pop’, de 64 años, podría haberse visto afectada por algunos comentarios que diversas personas hacían sobre su edad, lo que la llevó a sentirse de cierto modo presionada por ofrecer un espectáculo más dinámico.

“Muchos de nosotros sentimos que las constantes alusiones a su edad pusieron en ella la presión de competir. (...) Ella es la que se esfuerza constantemente, pero tiene que darse cuenta de que, si bien es tan buena como las personas con las que trabaja, muchas de ellas tienen una fracción de su edad y no tienen antecedentes de lesiones”, señaló el informante sobre la cantante, que en el pasado ya se había lesionado las rodillas.

Madonna buscaba estar físicamente igual que sus bailarinas. (Shutterstock / A.PAES)

Para finalizar, la persona que habló con The Sun se dijo alividada por el hecho de que la cantante se tomará un descanso, aunque sea obligatorio, por la infección bacteriana que adquirió.

“Nos alivia que se haya visto obligada a descansar y colocar su salud en primer lugar. (...) Si bien este tipo de enfermedad podría afectar a cualquier persona de cualquier edad, y ciertamente ella no se la provocó, también es un recordatorio de que ella es tan humana y frágil como el resto de nosotros”.