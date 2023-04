Drake Bell: ¿Quién es Janet Von Schemling, actriz y expareja del cantante y actor?

La actriz y modelo Janet Von Schemling fue hasta hace poco la pareja de Drake Bell, pero a principios de este año se dio a conocer su separación poco antes que la policía localizara al actor de Drake & Josh tras reportarlo desaparecido y en peligro.

Con 28 años, Von Schemling -nacida en Orlando, Florida, con ascendencia paraguaya- ha forjado una carrera en la industria del entretenimiento al formar parte de BuzzFeed Murder Mystery Stories o Painting Autumn, en donde interpretó al personaje Tawnyy. También ha figurado en Just Jenna, How to Survive High School y la película Apocalypse.

Con Bell lanzó en marzo de 2022 un episodio de su podcast Drake & Janet, aunque en últimas fechas se ha dedicado a la agencia Decibel Media Groups, en donde es gerente.

La historia de amor de Drake Bell y Janet Von Schemling

Su noviazgo duró varios años, pues habría iniciado en 2013, cuando se les vio juntos. Sin embargo, decidieron llevarlo de forma privada al igual que su boda, realizada en 2018. Fue en junio de 2021 que Bell confirmó su relación a través de un mensaje en redes:

“Como respuesta a varios rumores que son incorrectos, hemos estado casados por casi 3 años, y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo”, escribió luego de que fueran vistos paseando por Disneylandia.

Janet fue un apoyo para él cuando se declaró culpable de dos cargos: un delito grave de poner en peligro a una menor y un delito menor de difundir material perjudicial, por lo que recibió una sentencia de 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Sin embargo, pudo ser un problema entre ellos.

“Estaba embarazada, así que estaba emocional, hormonal, sensible, pero la duda vino de diferentes cosas, porque no solo se trataba de mi pareja y de mi mejor amigo, sino también de mi socio de trabajo por más de 6 años, porque yo me involucro en la distribución de su música y las fans, así que no solo me preocupaba que iba a perder a mi esposo”, dijo a Ventaneando.

De acuerdo con Page Six, luego de que se viera a la estrella juvenil soplando unos misteriosos globos en su automóvil en el estacionamiento de una tienda de cigarros electrónicos de California, mientras su hijo estaba sentado en el asiento trasero, es que ella tomó la decisión de separarse y mudarse a Florida con su hijo.

A finales de año publicó en sus redes un mensaje que confirmaría su ruptura con el músico. “Estoy sanando y tratando de encontrar la paz. Esto será un proceso”, afirmó. “Mi hijo está conmigo y se quedará conmigo, estamos en Florida con la familia y estamos a salvo. Estamos encontrando nuestro hogar para siempre aquí”.