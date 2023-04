¿Taylor Swift terminó su noviazgo con Joe Alwyn? Esto es lo que sabemos

Taylor Swift se presentará la siguiente semana en Florida en el marco de su gira 'The Eras Tour'. (Foto: Twitter @taylorswift13)

La noticia sobre la supuesta separación entre Taylor Swift y Joe Alwyn, con quien mantenía un noviazgo sólido desde hace seis años, la dio a conocer Entertainment Tonight (ET) la tarde de este sábado.

De acuerdo con el medio estadounidense, la ruptura había sido amistosa y lejana a un posible drama.

Ni la cantante de ‘Shake It Off’, quien se encuentra en su gira The Eras, ni Alwyn han comentado nada respecto a las afirmaciones de ET.

Apenas algunas semanas antes, los rumores en torno a un posible compromiso de la pareja, que posteriormente los llevaría al altar, comenzaron a circular. Sin embargo Joe desmintió la información en una entrevista.

Al respecto, el actor y compositor se refirió al tema con sarcasmo.

“Si tuviera una libra por cada vez que creo que me dijeron que me comprometí, entonces tendría muchas monedas”, dijo Alwyn para Wall Street Journal.

Asimismo comentó que sea cual fuere la respuesta no lo revelaría al público.

“La verdad es que si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, no lo diría”,

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Joe Alwyn?

La pareja no ha hecho declaraciones respecto a sus primeras interacciones, sin embargo los fans han vinculado algunas líneas de la canción ‘Dress’ con el primer encuentro entre Taylor y Joe.

Según la composición de la cantante, ambos coincidieron en la MET Gala, en mayo de 2016, evento al que la intérprete asistió con su entonces pareja Tom Hiddleston.

En septiembre de ese mismo año comenzaron su relación y a partir de entonces Swift y Alwyn no solo han tenido un vínculo amoroso sino también laboral.

Taylor ha compuesto canciones acerca de Joe y, a su vez, él colaboró en varias producciones de la cantante estadounidense.

Algunos de los álbumes en los que la estadounidense alude al escritor son: